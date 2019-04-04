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Леонид Гозман
Леонид Гозман
Президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил"Все статьи автора

Выборы в Украине: Кремль в бешенстве

8.1тЧитать материал на украинском

Я не могу судить о результатах выборов как таковых. Это все-таки дело ваше. У меня, конечно, есть свои предпочтения и понимание, за кого, с моей точки зрения, стоит голосовать, а за кого – нет, но моя информации неизбежно ограничена – я не живу у вас.

Но со стороны я могу сказать, что выборы производят впечатление абсолютно прозрачных и честных. По всем объективным показателям, у вас всё проводилось честно. И это, конечно, фантастический успех, как мне кажется. И, между прочим, это еще и успех Петра Алексеевича Порошенко, потому что это он 5 лет был у власти в вашей стране, и он сделал так, что выборы проводятся по-честному. Он явно не сделал так, чтобы они были нечестными. И за это ему тоже должно быть сказано спасибо, вне зависимости от результатов выборов.

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Конечно, это вызывает совершенное бешенство у нашего начальства, потому что представить себе такие выборы у нас абсолютно невозможно, вне зависимости от того, кто был бы оппонентом по второму туру. У нас, к сожалению, просто невозможен второй тур.

А чем у вас это кончится, как мне кажется, не до конца понятно. И каким президентом будет господин Зеленский, если он победит во втором туре, тоже ведь неизвестно.

Вообще, демократические, честные выборы вовсе не обязательно приводят к хорошему результату. Они могут привести к плохому результату. Важно лишь понимание того, что избранный человек все-таки подотчетен перед народом и что народ вполне может исправить ошибку, если совершена ошибка.

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К сожалению, довольно часто демократическим путем к власти приходят люди, не слишком этой власти достойные. Но в то же время нет системы, которая может обеспечить лучшее выдвижение. Все остальные способы – династический, военная хунта и прочее – показывают, что они значительно хуже.

Как сказал Черчилль, демократия – отвратительна, это самая плохая форма правления, за исключением всех остальных.

Вот, у вас демократия. С чем я вас и поздравляю.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Выборы 2019Выборы ПрезидентаНовости РоссииРоссия
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Леня, я тебя уверяю-Кремлю пох, кто будет дальше разваливать Украину:алкаш или клоун
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Ну да, пархатый Поросёнок рулил пять лет, а выборы таки случились, дякуйте теперь за то ему, хохлы, других достижений за ним и косоглазый Гозман не приметил!:)
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Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
...Л. Гозман вже пише українською? ...Наскільки пам'ятаю, свого часу в РФ вибори були сфальшовані на користь Б. Єльцина, хоча справжнім переможцем був Г. Зюганов. Але "демократів-гозманів" – це не бентежило, бо така справжня демократія: "він сучий син, але він наш сучий син"!
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Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail, ...Комментарий появился со второй попытки. И на том, спасибо!
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