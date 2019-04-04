Я не могу судить о результатах выборов как таковых. Это все-таки дело ваше. У меня, конечно, есть свои предпочтения и понимание, за кого, с моей точки зрения, стоит голосовать, а за кого – нет, но моя информации неизбежно ограничена – я не живу у вас.

Но со стороны я могу сказать, что выборы производят впечатление абсолютно прозрачных и честных. По всем объективным показателям, у вас всё проводилось честно. И это, конечно, фантастический успех, как мне кажется. И, между прочим, это еще и успех Петра Алексеевича Порошенко, потому что это он 5 лет был у власти в вашей стране, и он сделал так, что выборы проводятся по-честному. Он явно не сделал так, чтобы они были нечестными. И за это ему тоже должно быть сказано спасибо, вне зависимости от результатов выборов.

Конечно, это вызывает совершенное бешенство у нашего начальства, потому что представить себе такие выборы у нас абсолютно невозможно, вне зависимости от того, кто был бы оппонентом по второму туру. У нас, к сожалению, просто невозможен второй тур.

А чем у вас это кончится, как мне кажется, не до конца понятно. И каким президентом будет господин Зеленский, если он победит во втором туре, тоже ведь неизвестно.

Вообще, демократические, честные выборы вовсе не обязательно приводят к хорошему результату. Они могут привести к плохому результату. Важно лишь понимание того, что избранный человек все-таки подотчетен перед народом и что народ вполне может исправить ошибку, если совершена ошибка.

К сожалению, довольно часто демократическим путем к власти приходят люди, не слишком этой власти достойные. Но в то же время нет системы, которая может обеспечить лучшее выдвижение. Все остальные способы – династический, военная хунта и прочее – показывают, что они значительно хуже.

Как сказал Черчилль, демократия – отвратительна, это самая плохая форма правления, за исключением всех остальных.

Вот, у вас демократия. С чем я вас и поздравляю.

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