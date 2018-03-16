"Леон-киллер" по-украински: фото Савченко и Рубана рассмешило сеть

В сети высмеяли тандем внефракционного народного депутата Надежды Савченко с задержанным переговорщиком Владимиром Рубаном.

Так, их изобразили в роли главных героев фильма "Леон-киллер". На фото - позади у них остается пылающая Верховная Рада.

"В главных ролях: Жак Рубэн и Гади Протмэн", - смеются пользователи.

Для сравнения показываем оригинал кадра из легендарного фильма.

Как сообщал "Обозреватель", Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием Владимира Рубана по подозрению в организации госпереворота в Украине.

Нардеп ответила, что не получала повестку о вызове на допрос, пообещав явиться в случае личного оповещения.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что готов внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко в случае ее неявки. 15 марта Савченко пришла в СБУ и обвинила Парубия в расстрелах на Майдане.

В этот же день Верховная Рада проголосовала за ее исключение из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Украины.