"Леон-киллер" по-украински: фото Савченко и Рубана рассмешило сеть

В сети высмеяли тандем внефракционного народного депутата Надежды Савченко с задержанным переговорщиком Владимиром Рубаном.
Так, их изобразили в роли главных героев фильма "Леон-киллер". На фото - позади у них остается пылающая Верховная Рада.
"В главных ролях: Жак Рубэн и Гади Протмэн", - смеются пользователи.
Для сравнения показываем оригинал кадра из легендарного фильма.
Как сообщал "Обозреватель", Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием Владимира Рубана по подозрению в организации госпереворота в Украине.
Нардеп ответила, что не получала повестку о вызове на допрос, пообещав явиться в случае личного оповещения.
Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что готов внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко в случае ее неявки. 15 марта Савченко пришла в СБУ и обвинила Парубия в расстрелах на Майдане.
В этот же день Верховная Рада проголосовала за ее исключение из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Украины.