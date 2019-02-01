Приватні в’язниці, псевдореабілітаційні центри, катування наркозалежних, тоталітарні секти, лікувальні катівні під псевдо-Божим прикриттям та багато інших назв можна побачити в засобах масової інформації, коли мова йде про реабілітацію людей з вадами психічного здоров’я, в тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин.

Держава не гарантує надання реабілітаційної допомоги таким громадянам. Потреба має колосальні обсяги. Ниша постійно заповнюється недержавними, різної форми власності, центрами, які пропонують надання відповідних реабілітаційних послуг без необхідного моніторінгу їх якості та відповідності персоналу даних центрів освітнім стандартам.

На самому високому рівні дана проблема обговорюється в Україні. Секретарем Ради національної безпеки і оборони О.Турчиновим, міністром внутрішніх справ А.Аваковим. Вже минуло більше року, коли Міністерство внутрішніх справ України пропонувало створити єдиний реєстр центрів реабілітації для людей з вадами психічного здоров’я, в тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин.

Нарешті, крига скресла, панове!

З прийняттям 17.01.2019 р. нової редакції Закону “Про соціальні послуги” ситуація має кардинально змінитися. Перш за все, принятий Закон визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику, подолання складних життєвих обставин та/або мінімізацію їх наслідків,особам, які перебувають у складних життєвих обставинах. В розділі І загальних положень, п. 16, ст. 1 “Визначення основних термінів”, надається поняття про складні життєві обставини — це обставини, що негативно впливають на життя, стан здоров’я та розвиток особи і функціонування сім’ї, які особа не може подолати самостійно, та визначені ч инники , що можуть зумовити складні життєві обставини, до яких віднесено психічні та поведінкові розлади, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин. Крім того, в розділі ІІІ “Класифікація, типи та порядок надання соціальних послуг”, пп. 3, п. 2, ст. 16 “Класифікація соціальних послуг” визначені комплексні спеціалізовані соціальні послуги, що надаються певній категорії отримувачів соціальних послуг (ВІЛ-інфікованим особам, особам із залежністю від психотропних речовин, особам, які постраждали від торгівлі людьми, біженцям, особам із психічними розладами та іншим).

Таким чином, особам із психічними розладами, в тому числі внаслідок вживання ПАР, сьогодні гарантовано законодавством спеціалізовані соціальні послуги. Зрозуміло, що потрібен час для приведення у відповідність нової редакції Закону “Про соціальні послуги” інших законів та існуючих підзаконних актів.

Закон України “Про соціальні послуги” вимагає введення реєстру соціальних послуг – автоматизованої системи, що призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання визначених Законом даних про соціальні послуги (стст. 1; 15); визначає вимоги до державного стандарту соціальних послуг (ст. 17) та вводить нове для України поняття “ведення випадку” (ст. 18). Дані законодавчі ініціативи конче актуальні при наданні реабілітаційних послуг людям з вадами психічного здоров’я, в тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин.

Закон також визначає надавачів соціальних послуг, які можуть належати до державного (стаціонарні заклади надання соціальних послуг, реабілітаційні, тимчасового перебування) або недержавного секторів (громадські об’єднання, благодійні, релігійні організації, фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які надають соціальні послуги) (ст. 13).

Важливим та довгоочікуваним кроком на шляху систематизації системи надання соціальних послуг в Україні є створення реєстру соціальних послуг. В розділі про надавачів соціальних послуг буде інформація про найменування юридичної особи; ідентифікаційний код чи реєстраційний номер облікової картки платника податків; організаційно-правова форма, вид громадського об’єднання, благодійної чи релігійної організації; місцезнаходження, контактні телефони; перелік соціальних послуг, які має право надавати надавач соціальних послуг, їх зміст та обсяг, умови і порядок отримання; дата та результати здійснення уповноваженими органами контролю за дотриманням надавачем соціальних послуг вимог, встановлених законодавством України про соціальні послуги.

В розділі про отримувачів соціальних послуг буде також визначений перелік інформації (демографічні дані; анамнез життя; сімейний анамнез; контакти; дата звернення до надавача соціальних послуг; дата та результати здійснення оцінювання потреб особи у соціальних послугах; дата прийняття рішення про надання або відмову у соціальних послугах; відомості про надавачів соціальних послуг; дата укладення договору про надання соціальних послуг; адреса надання соціальних послуг; вичерпний перелік заходів з реалізації індивідуального плану надання цих послуг; дата та результати здійснення моніторингу послуг, оцінка їх якості).

Сьогодні ми чітко розуміємо, що проведення реабілітації осіб з вадами психічного здоров’я, в тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин в існуючих реабілітаційних центрах коштує немалі гроші. Ст. 26 Закону гарантує надання соціальних послуг через механізм соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів відповідно до державного стандарту соціальних послуг. Крім того, залучення надавачів соціальних послуг до надання цих послуг через механізм соціального замовлення буде здійснюватися шляхом оголошення уповноваженими органами конкурсу на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів.

Закон зобов’язує Кабінет Міністрів України затвердити порядок формування, ведення та доступу до Реєстру, а також порядок надання соціальних послуг через механізм соціального замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг. Незважаючи на існуючу в Україні недовіру до всіляких автоматизованих баз даних, хочеться повірити, що створений реєстр буде знаходитися в зоні повної конфіденційності та гарантувати захист прав людини.

Новости Реабілітація залежних від психоактивних речовин

Закон України “Про соціальні послуги” набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2020 року.

Будемо сподіватися, що в нас достатньо часу для відпрацювання підзаконних документів для приведення у правовий статус роботи реабілітаційних центрів, що надають допомогу особам з вадами психічного здоров’я, в тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин. Впевнена, що впровадження положень прийнятого Закону надасть можливість легалізувати роботу по наданню соціальних послуг всіх конкурентноспроможних реабілітаційних центрів, всі інші, що залишаться поза межами законодавства будуть мати право на закриття чи ліквідацію.

Маю нагоду подякувати апарату Міністерства соціальної політики та депутатам ВР України за прогресивність мислення та державний підхід при роботі над документом.

Біопсихосоціальна модель надання психіатричної допомоги раніше була вимушено компетенцією Міністерством охорони здоров’я, що знаходило відображення в якості її надання. Сьогодні ми стали сучасними, наближеними до міжнародних стандартів та захисту прав людини.

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