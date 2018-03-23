"Л/ДНР" - не террористы": Савченко отличилась скандальным заявлением в суде

Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что "ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями.

Такие слова прозвучали в Шевченковском районном райсуде Киева, где избирается мера пресечения для нее.

"ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями. Это территории, которые находятся в оккуупации. Это территории, на которых находятся и проживают в оккупации наши граждане", - заявила Савченко.

Как сообщал "Обозреватель", в Шевченковском районном суде Киева 23 марта проходит суд над внефракционным депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко.

Прокурор попросил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней. При этом он указал на то, что Савченко якобы может скрыться от следствия.