"Л/ДНР" не признает даже Россия: Резников заметил показательный момент в ТКГ

Оккупированные районы Донецкой и Луганской областей не являются субъектами переговоров в Трехсторонней контактной группе в Минске, что подтверждает и признает своим отношением к ним сама Россия.

Об этом заявил первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер Украины Алексей Резников. Мнением он поделился в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я вам скажу, ОРДЛО настолько не субъектные, что даже страна-агрессор не признает никакой их субъектности. Представители Российской Федерации даже в Минском процессе называют своих "приглашенных" по названиям двух городов: говорят, "Донецк" и "Луганск". Все", – отметил дипломат.

Резников

При этом, по его словам, в самом тексте Минских договоренностей написано "представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Также замглавы делегации Украины в ТКГ добавил, что во время разговоров с российскими представителями на переговорах в кулуарах неоднократно слышал от них выражение "наши подопечные".

"То есть они относятся к представителям ОРДЛО как к своим подопечным, причем с пренебрежением. Кто хозяин и начальник, а кто подчиненный – там очевидно", – подытожил Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель России на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбасса Борис Грызлов заявил, что Украина отказалась от прямого диалога с террористами так называемых Донецкой и Луганской народных республик.