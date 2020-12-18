Лавров вдруг захотел поговорить с Кулебой о Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров неожиданно заявил о готовности к "серьезному разговору" со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщается на сайте МИД РФ. В частности, российский министр готов обсуждать выполнение минских соглашений, договоренностей "нормандской четверки" или вопросы двусторонних отношений.

При этом по первым двум пунктам он отметил, что выполнять "договоренности должна Украина", а также сослался на необходимость Киеву "искать прямую связь с Донбассом". Об ответственности России министр ничего не сказал.

Напомним, что в сентябре министр иностранных дел Украины Кулеба запрашивал переговоры с Лавровым, однако его проигнорировали. В МИД РФ пояснили, что глава ведомства на тот момент "находился в Сирии".

Причиной тому стал обстрел в зоне ООС со стороны подконтрольных России незаконных вооруженных формирований, в результате которых погиб один украинский воин и один был ранен.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук потребовал от России взять на себя ответственность за выполнение договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в Париже.

Ранее бывший спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик заявил, что сторонами конфликта на Донбассе являются только Россия и Украина.