Лавров обвинил Париж и Берлин в подрыве Минских договоренностей

Заявления украинской власти о необходимости передать Украине контроль над российско-украинской границей должны получить "какую-то реакцию, как минимум, Парижа и Берлина".

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве, сообщил УНИАН. Он подчеркнул, что Берлин и Париж "потакают Украине в подрыве Минских соглашений".

"Что касается Украины – это колоссальная претензия к нашим немецким и французским коллегам: прятаться за пять принципов ЕС, которые свидетельствуют о том, что с Россией будет все хорошо, только Россия выполнит Минские договоренности, – это граничит с дипломатической и политической нечистоплотностью", – заявил Лавров.

По его словам, инициатива руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука такова, что "полностью подрывает Минские договоренности и которая имеет одну единственную цель" – собраться на новый саммит Нормандского формата".

Лавров считает, что Париж и Берлин "должны поднять свой голос и призвать Владимира Зеленского и его команду уважать то, о чем было сказано год назад на Парижском саммите Нормандского формата – Минским договоренностям нет альтернативы".

Пока этого нет, РФ будет считать, что "Берлин и Франция потакают разрушению того, что было создано их руками", сказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что украинская делегация для участия в ТКГ 5 ноября озвучила свой план действий по решению военного конфликта на Донбассе. В него вошли пять главных пунктов. Главным назван вывода иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года.