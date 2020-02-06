"Латиноамериканский базар, а не цивилизованный рынок!" Сюмар предостерегла от распродажи земли

Законопроект об обороте рынка земель, который продвигают в Верховной Раде, не имеет ничего общего с эффективным рынком земли, он не защищает ни селян, ни сами земли, ни государственные интересы.

Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар. Она отметила, что фракция подала 37 поправок к закону, однако ни одна из них не была учтена.

По словам Сюмар, главная цель законопроекта – быстро распродать 8 миллионов государственных земель и закрыть дыру в государственном бюджете, которая возникла из-за неуклюжей экономической политики правительства Владимира Зеленского.

"Наша фракция подготовила пакет поправок. Это 37 поправок, которые имели цель внедрить системные изменения – защиту интересов селян, защиту земли и создание агрорынка. Зато ни одна наша поправка не была учтена", – сообщила Сюмар.

По ее словам, этот законопроект прописан не под рынке земли, а под то, как за бесценок скупить земли государственного значения.

"В стране сегодня 8 миллионов гектаров государственных земель. Комитет отказался даже написать минимальную цену, по которой может быть продан гектар такой государственной земли. Система аукционов и как они будут происходить, не прописаны в этом законе. Земельный банк, который бы давал возможность селянам взять кредит под собственные паи для того, чтобы докупить например земли государственного значения и строить фермерские хозяйства, в этом законе не прописано. Но нет ни слова о государственном земельном банке. То есть интересы селян категорически не защищены. Нет ни минимальной цены земли для покупки и для продажи, так же нет защиты их интересов в виде земельного банка", – отметила Сюмар.

"Нет и защиты самой земли. Мы говорили о том, что необходимо провести паспортизацию земель. Что будут продавать? При том что у нас полный беспорядок на рынке, сегодня абсолютно неизвестно. Кроме того, нет никаких условий к покупателю земли. Есть проверки, откуда он взял средства. Являются ли эти средства происхождением, например, с государства-агрессора, из Российской Федерации. Проверить это будет невозможно", – отметила Сюмар.

"И ключевое. Государство, когда продает государственную землю, к покупателю не выставляет ни одного требования и фактически, если он истощит эту землю, зальет ее пестицидами, ядом, и будет отравлять украинские села, после этого не наступает никакой ответственности. Нельзя эту землю забрать назад", – предупредила Сюмар.

"Это латиноамериканская модель, которая не имеет ничего общего с европейским рынком земли. Которая не имеет ничего общего ни с польской, ни с французской эффективными моделями землевладения", – объяснила Сюмар.

"Польская модель внедрялась 10 лет и на самом деле является успешной. А мы видим такую огромную спешку, которая имеет одну цель – закрыть дыры в бюджете, которые сегодня возникают из-за недополучения от таможни и других платежей в бюджет Украины. Поэтому надо очень быстро получить деньги от продажи земли", – убеждена депутат.

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