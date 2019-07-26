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Лариса Волошина
Лариса Волошина
Український журналіст, публіцист Все статьи автора

Україна вступає в Росію

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В світлі останніх подій можна констатувати, Україна вступає в Росію. Поки що не областями, а лише державними інституціями. Головне не забути спитати, що про все це думає президент. Адже то не він. То погані бояри з СБУ, що звинуватили американців в оборудці з поставки непотрібної військової техніки в 2015 році; відділку "К", який кошмарить іноземного інвестора за відмову прийняти участь в спонсоруванні младовиборів;

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департаменту поліції з пошуку авторів відеороликів та працівники судів імені Портнова-Коломойського, для яких Єфремова друг, тому "істина" з кожним днем все дорожча і дорожча. То всьо не він. То особиста думка кількох його призначенців.

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Автор
Лариса Волошина Лариса Волошина
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Александр Ефремов
Место
Украина
Теги
Россия Новости России
Источник
Источник: Facebook Лариси Волошиної
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Чан Джеки
Чан Джеки
думаю майдана неизбежать .только с большими потерями армия неприкроет главнокомандующего ето факт.
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