"Все животные равны, но некоторые равнее других". Таков основной посыл повести-притчи Джорджа Оруэлла. Напомню, в ней изображена эволюция, а потом и деградация общества, только что изгнавшего жестокого фермера и решившего, что вот теперь уж мы заживем по-новому. Скотный двор - это путь от безграничной свободы к диктатуре, от хозяина мистера Джонса к свинье по кличке Наполеон. Отчему я вспомнила об этом? На всю неделю, пока новоиспеченных депутатов "Слуги народа" отправили на обучение в Трускавец, блогер Макс Бужанский освобожден от бремени коллективизма. Слуги якобы равны, но некоторые уже могут позволить себе больше, чем остальные, пишет Лариса Волошина для ДС.

Из интервью Макса Бужанского "Стране" мы узнаем о зловредном Владимире Вятровиче и его неправильном видении истории; о дискриминации русскоязычного населения в Украине; о красном знамени как символе победы и о том, что Украина к Первой Мировой войне не имеет никакого отношения. Также нам рассказывают, что в предстоящем "примирении с Донбассом" по путинскому сценарию виноват, конечно-же, Петр Порошенко. А кто же еще? Те, кто "сделали их вместе", уверены, что больше им нечего стесняться. Поэтому помимо реваншистских заявлений по гуманитарным вопросам мы все чаще слышим о необходимости люстрировать всех, кто боролся за страну в 2014-2019 году.

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Надо констатировать, что нападки на национальные маркеры и реабилитация подельников Януковича больше не является личным мнением отдельных членов команды Зе. Когда у одних есть мнение, а другие едут учиться писать крючочки в Трускавец, сразу понятно, какая парадигма тут основополагающая. Вот и блогер Бужанский видит себя не где-нибудь, а в комитете по правоохранительной политике. Всем заинтересованным сторонам стоит внимательно вчитаться в его слова об аресте "людей в масках" за нападение на пророссийские телеканалы; в предложения увеличить зарплату силовикам, чтобы они не боялись пострадать за разгон "немирных манифестантов". Это говорит не кто-нибудь, а последовательный хулитель Майдана, человек, который обвинил людей, умиравших Майдане 2014-го в том, что они "убили страну".

Бужанский никогда особо и не скрывал, что носители украинских ценностей для него - это средневековые варвары. А теперь он хотел бы объединить в своём лице советскую идеологию с рычагами контроля над силовым блоком. Мило, не правда ли? Если представить себе, что "ценности" Бужанского и Ко в массы будут внедрять прикормленные правоохранители, то картина получается совсем уж безрадостная. В качестве первой реформы Украине вполне может быть предложена замена памятников Бандеры на статуи хряка Наполеона. Ну, или возвращение мистера Джонса.

В Трускавце депутатам "Слуги народа" в качестве упражнения был предложен слайд под названием "Найди концептуального оленя". На переднем плане полянка, на которой действительно стоит взрослое животное, молча смотрящее прямо в объектив. А дальше, если присмотреться, ветки деревьев сплетаются в некую фигуру, по очертаниям напоминающую большого оленя. Надо понимать, что будущим депутатам предлагается освоить методологию анализа, позволяющую проникать в суть сложных систем. Молчание президента Зеленского в ответ на предложения начать репрессии против майдановцев и защитников украинского культурного поля - этот ведь тоже смысловой элемент, четко вписывающийся в систему других взаимосвязанных понятий. И кто тут олень?

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Те, кто говорят; те, кто молчат; или те, кто, игнорируя сказанное, подбрасывают публике совсем другие тезисы о невозможности реванша? В связи с этим у меня тоже есть предложение. Необходимо экстраполировать программу обучения молодого "слуги" на более широкие слои населения. Пусть тоже поищут оленя. Но только после того, как ответят на вопрос: "За какую Украину они все проголосовали?" Откуда у них эта уверенность, что их голоса отданы за будущее, а не за российско-советский скотный двор? И, главное, как в их представлении выглядит идеология "русского мира", если слова Макса Бужанского, Андрея Портнова, братьев Шефиров, младо-Разумкова и прочих - это проевропейская, проукраинская программа развития страны?

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