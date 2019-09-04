Хочешь сымитировать бурную деятельность - озаботься проведением "Марша равенства". Уж сколько по этому поводу выпрыснуто слезоточивого газа, исписано "фейсбук-чернил". Сколько грозных и грязных слов брошено на ветер.

Люди любят, когда их тяга к борьбе за ценности может быть реализована в такой непритязательный способ, как пикировка горстки людей под радужными флагами с горсткой бритых молодчиков.

В этот раз волна сексоборческого зуда докатилась до Харькова. 2 сентября одиозный мэр города Геннадий Кернес сообщил в своем "Фейсбуке", что проведение назначенного на 15 сентября "ХарьковПрайда" будет оспорено в суде, пишет Лариса Волошина для ДС.

ЛГБТ www.dsnews.ua

"Ни один Марш равенства в Харькове не проходил спокойно. Газовые баллончики, столкновения участников марша с его противниками, противников с полицией, травмированные - обязательные атрибуты этого мероприятия", - написал он. В качестве обоснования судебного разбирательства Кернес отворит, что петиция о запрете марша, зарегистрированная на сайте горсовета, за несколько дней набрала 5 837 голосов.

Но самое интересное, по словам мэра, маршем "озабочены и силовики - в прифронтовом городе могут быть провокации во время парада". Вот так, благодаря инициативе активистов, харьковские чиновники, которые переименовывали проспекты, защищали памятники советским героям наконец-то вспомнили о войне. Ну что ж. Лучше так, чем никак. Возможно следующий раз они озаботятся шествием под колорадскими знаменами.

Конечно же господина Кернеса никакие традиционные ценности не интересуют. Как не интересует его ностальгия по советским маршалам и проспектам. Имеет место заигрывание с потенциальным электоратом. Марш равенства для многих - это повод, а не смысл.

Ретрограды поясняют обывателю, что Европа, в которую идет Украина - это гомодиктатура, садом и разврат. Мол, если отдалиться от триединых скреп, то "вот такие вот будут маршировать на каждом шагу". А прогрессисты рассказывают западным журналистам, что Украина - никакая не Европа, что ей рано принимать в приличное толерантное общество. Все довольны, все при деле.

На самом деле, ни к правам ЛГБТ-сообществ, ни к традиционным семьям все это не имеет никакого отношения. Это политика. Здесь каждая из сторон получает свою долю общественных дивидендов. Организаторы марша называют его мирным шествием в защиту прав людей, независимо от их гендерной идентичности и ориентации. Противники тоже говорят о защите, детях и провокациях в условиях войны.

Вот только для защиты детей, семей и ЛГБТ сообщества необходимо ратифицировать "Стамбульскую конвенцию", внести изменения в семейный, трудовой и прочие кодексы. Выходит, что для реализации прав, обе стороны должны идти общим маршем. Под Верховную Раду. А лучше сразу под Банковую. Потому что правовое поле необходимо создавать, а не устраивать на нем имитационные побоища.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!