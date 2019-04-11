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Лариса Ницой: задайте писательнице откровенный вопрос

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Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV станет украинская писательница Лариса Ницой.

Лариса Ницой: задайте писательнице откровенный вопрос

Во время шоу-допроса, ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Отныне героями передачи будут известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Ницой сегодня в 17:30.

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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Лариса, ты почему такая тупая?
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Shirr Igor
Shirr Igor
Лариса, вы прада писательница? Такое ощющение, что вы себе сильно льстите.
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