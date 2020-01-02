"Путина поздравил, армию забыл!" Ветеран АТО резко обратился к Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Новым годом главу РФ Владимира Путина, однако не поздравил украинских военных на Донбассе.

На этот момент обратил внимание ветеран АТО, командир роты в батальоне "Айдар", народный депутат VIII созыва Игорь Лапин. В эфире ObozTV Лапин резко раскритиковал Зеленского за разговор с Путиным 31 декабря.

"Если человек, который называет себя президентом Украины, звонит Путину и никаким боком не поздравляет собственное войско, считаясь главнокомандующим… Ну о чем дальше говорить? Это человек, у которого, как говорят в Украине, "нет смальца в голове". Когда нет смальца в голове, ты его на базаре купишь", – заявил Лапин.

Он осудил Зеленского за то, что тот не выступил с новогодним обращением к Вооруженным силам Украины.

"Войско сидит в окопах, защищает страну. Мог хотя бы сказать: ребята, спасибо вам, поздравляю, мы крепкие, единые и так далее… Но он (Зеленский. – Ред.) не забыл поздравить Путина. Того, кто убил 14 тысяч украинцев! Ну как? Тут из нормальных слов только одни матюки и предлоги "в" и "на". Другого у меня к нему нет", – высказался ветеран АТО.

Посмотреть видео новогоднего обращения Зеленского к украинцам можно по ссылке.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, телефонная беседа Зеленского и Путина состоялась 31 декабря 2019 года.

Президенты обсудили обмен пленными, который прошел 29 декабря, приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, а также обменялись поздравлениями с новогодними праздниками. Последнее разозлило некоторых пользователей соцсетей, которые высказали свое недовольство в Facebook.

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