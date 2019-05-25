"Лакмусовая бумажка!" В Германии пояснили суть победы Украины над Россией для Путина

Реакция России на решение Международного трибунала по морскому праву относительно захваченных украинских моряков, является тестом для Кремля.

Об этом заявил представитель по внешнеполитическим вопросам фракции Зеленых в немецком Бундестаге Мануэль Саррацин, который присутствовал на оглашении решения Международного морского трибунала о назначении временных мер в деле Украина против России, пишет "Укринформ".

"24 моряка – это лакмусовая бумажка на то, заинтересован ли Путин в мирном урегулировании войны на Донбассе и деэскалации в Азовском море", – отметил политик.

По его словам, решение трибунала является "хорошим и мудрым".

Саррацин считает, что если РФ не выполнит требование о немедленном освобождении моряков, "она продемонстрирует, что не только в очередной раз нарушает международное право, но и не имеет никакого интереса к мирному решению конфликта в Украине в целом так же, как в Азовском море".

Владимир Путин LiveJournal

Депутат подчеркнул, что Германия сама является важной морской державой, поэтому для нее важно знать, уважает ли Россия международное право. "Это также в бизнес-интересах Германии", – резюмировал он.

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по трем пунктам:

– Немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов "за", 2 "против").

– Освободить и вернуть украинских моряков (19 "за", 1 "против").

– Россия и Украина должны подать в трибунал отчет о выполнении временных мер до 25 июля (19 "за", 1 "против").

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