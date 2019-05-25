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"Лакмусовая бумажка!" В Германии пояснили суть победы Украины над Россией для Путина

1.7тЧитать материал на украинском

Реакция России на решение Международного трибунала по морскому праву относительно захваченных украинских моряков, является тестом для Кремля.

Об этом заявил представитель по внешнеполитическим вопросам фракции Зеленых в немецком Бундестаге Мануэль Саррацин, который присутствовал на оглашении решения Международного морского трибунала о назначении временных мер в деле Украина против России, пишет "Укринформ".

"24 моряка – это лакмусовая бумажка на то, заинтересован ли Путин в мирном урегулировании войны на Донбассе и деэскалации в Азовском море", – отметил политик.

По его словам, решение трибунала является "хорошим и мудрым".

Саррацин считает, что если РФ не выполнит требование о немедленном освобождении моряков, "она продемонстрирует, что не только в очередной раз нарушает международное право, но и не имеет никакого интереса к мирному решению конфликта в Украине в целом так же, как в Азовском море".

Владимир Путин

Владимир Путин

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Трибунал постановил освободить украинских моряков: чем грозит России игнорирование решения

Депутат подчеркнул, что Германия сама является важной морской державой, поэтому для нее важно знать, уважает ли Россия международное право. "Это также в бизнес-интересах Германии", – резюмировал он.

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по трем пунктам:

– Немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов "за", 2 "против").

– Освободить и вернуть украинских моряков (19 "за", 1 "против").

– Россия и Украина должны подать в трибунал отчет о выполнении временных мер до 25 июля (19 "за", 1 "против").

"Лакмусовая бумажка!" В Германии пояснили суть победы Украины над Россией для Путина

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Темы
Российско-украинский конфликтОбострение в Азовском море
Персона
Владимир Путин
Место
ГерманияБерлин
Теги
пленные морякиКерченский проливООНМеждународный суд ООН
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Федоров Федор
Федоров Федор
"...поэтому для нее важно знать, уважает ли Россия международное право.".....Конечно уважает,но не уважает нарушителей ее законодательства и границ.А этот долбодятел,произносящий пафосные речи о лакмусовой бумажке и великой морской державе Германия ,может проверить реакцию своих пограничников,если произойдет что-то подобное у них под носом.Если она будет аналогичной реакции России,то это тоже будет нарушение международного права.
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Это не лакмусовая бумажка , а туалетная .
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Тупорылые бандеры, вы в Спортлото пожалуйтесь))) За вторжение в чужую страну ваши корыта уничтожить должны были.
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