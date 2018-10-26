КВН или Коломойский: СМИ узнали, кто стоит за Зеленским-президентом

Летом этого года потенциальный кандидат в президенты комик Владимир Зеленкий и руководство "Квартала-95" встречались с несколькими украинскими политтехнологами, что может подтверждать намерения актера участвовать в выборах.

Речь шла о возможном сотрудничестве в президентской кампании, утверждают источники "УП", которые говорят, что ни один из технологов не удовлетворил их ожиданий.

"Мол, все предлагали классические подходы к выборам, а это им не подходит. В конечном итоге "Квартал 95" пока готовится к избирательной гонке своими силами", - пишет СМИ.

Собеседники, которые контактируют с командой "Квартала", утверждают, что Зеленский ведет очень закрытую, нестандартную кампанию. Сейчас у него нет сформированного избирательного штаба и вообще пока его подход к выборам больше напоминает наработки сценария очередного телешоу.

Владимир Зеленский Пресс-служба Квартал 95

В ближайшее окружение актера, с которым Зеленский работает по выборам, относят лидера партии "Слуга народа" Ивана Баканова, Бориса и Сергея Шефиров, Сергея Трофимова и Юрия Костюка.

"Все они являются руководителями и сценаристами студии "Квартал 95". Время от времени они собираются вместе и обсуждают публичные и непубличные шаги Зеленского. Баканов является закулисной частью кварталовской команды, его фото даже невозможно найти в интернете. А вот с братьями Шефирами Зеленский близко дружит еще со студенческих лет. Они - бывшие КВНщики, писали скетчи для других участников КВН и всю жизнь ведут совместный юмористический бизнес с Зеленским. Трофимов начал работать с "Кварталом 95" в 2005 году, сейчас он курирует кино-направление студии. Костюк - так же бывший КВНщик, один из главных сценаристов кино и телепродуктов "Квартала", в том числе сериала "Слуга народа". Именно эти люди вместе с Зеленским создают киношную предвыборную кампанию", - утверждают журналисты.

"Если Володя будет вести кампанию по старым правилам, он автоматически проигрывает, потому что ничего в этом не понимает. Но его просто съедят старые орговики, которые уже 25 лет занимаются выборами", - эмоционально рассказал один из приближенных источников в команде "95-го квартала".

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Отмечается, что из-за нехватки политического, экономического и управленческого опыта команда "Квартала" берет советы у экспертов, которым доверяют, - среди них политолог и исполнительный директор "Украинского института будущего" Виктор Андросов, известный адвокат, услугами которого пользуется олигарх Игорь Коломойский - Андрей Богдан и соучредитель "Monobank" Дмитрий Дубилет, который принципиально отказывается комментировать политические вопросы.

Как считают специалисты, главная задача, которая стоит перед неформальным штабом актера - суметь мобилизовать своих избирателей (а это преимущественно люди в возрасте 18-29 лет), заставить их физически прийти на выборы.

Другой фактор, о котором часто не под запись говорят политики, - зависимость Зеленского от Коломойского - владельца телеканала 1+1, на котором транслируют продукты "Квартала".

"И все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. На самом деле, команда "Квартала 95" пытается отмежеваться от возможного влияния Коломойского на их кандидата. Во-первых, сам Зеленский очень остро воспринимает упреки, что его кто-то может контролировать. А во-вторых, противоречивое амплуа олигарха слишком токсично для образа, который примеряет на себя Зеленский", - пишет СМИ.

Интересно, что и сам Коломойский в частных беседах демонстративно отрекается от влияния на Зеленского, несмотря на их дружеские отношения .

"Контактирую ли я с Зеленским? Да, даже недавно говорил по телефону. Но влияю ли я как-то на него? Точно нет. Мы за него только болеем" , - пересказывают слова олигарха люди из его ближайшего окружения.

В этих словах есть доля правды, уверены журналисты:

"На нынешнем этапе Зеленскому действительно не нужна помощь олигарха. Сейчас ему вполне хватает собственных ресурсов. Как в таковой рекламе в медиа он не нуждается - уровень узнаваемости актера и так максимален. Лучше Зеленского люди знают только Порошенко, Тимошенко и Ляшко".

Впрочем отмечают, что во время самой избирательной кампании помощь и связи Коломойского могут вполне пригодиться Зеленскому:

"И не только Коломойского - чем выше показатели Зеленского, тем проще ему будет получить поддержку. А если его рейтинг будет держать положительную динамику, то все больше олигархов будут к нему присматриваться не как к ведущему корпоративов, а как к политику.

Понравиться избирателю - только полработы. Другая половина - договориться о поддержке с местными элитами по всем регионам и иметь возможность защитить свои голоса".

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным украинских СМИ, участие Зеленского в выборах - это уже принятое решение, однако с заявлением об официальном старте он потянет до последнего. Ставку на комика якобы сделал олигарх Игорь Коломойский.

Зеленский признался, что из-за слухов о его намерении идти в президенты Украины последние несколько месяцев живет в настоящем кошмаре.

Напомним, в 2017 году "Квартал 95" зарегистрировал политическую партию "Слуга народа".