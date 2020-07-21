"Кварталовцы", комики и противник Майдана: кто может встать во главе городов Украины

В Украине стартовала подготовка к местным выборам, которые назначены на 25 октября. Политические силы постепенно разворачивают предвыборные штабы, собирают команду и подбирают кандидатуры.

"Слуга народу" уже провела праймериз и выбрала кандидатом в мэры Киева народного депутата Ирину Верещук. После этого в партии успели озвучить имена тех, кто, вероятно, будет бороться за пост в других городах. Как в случае с парламентскими, на местных выборах не обойдется без известных шоуменов. Подробнее – читайте на OBOZREVATEL.

Тернополь готовится возглавить комик и участник проекта "Студия квартал 95"

Актер и ведущий Виктор Гевко планирует баллотироваться в мэры Тернополя от партии "Слуга народа", сообщили украинские СМИ. Сам же комик пока не подтвердил, но и не опроверг такую возможность.

В семье Гевко уже есть один политик, в 2019 году старший брат Виктора Владимир был избран в Верховную Раду Украины 9-го созыва по мажоритарному округу №167 (Тернопольская область) от партии "Слуга народа". Возможно, младший брат решил пойти по его стопам.

Виктор Гевко вероятно пойдет в мэры Тернополя paramolodа

Это уже не первая попытка Виктора пойти в политику, в 2015 году он баллотировался в депутаты Тернопольского областного совета по списку Блока Петра Порошенко "Солидарность", однако не выиграл. Кроме того, возглавлял штаб Владимира Зеленского в Тернополе во время президентских выборов 2019 года. На этом политический опыт Гевко заканчивается.

Актер родился 28 мая 1985 года в селе Толстое Залещицкого района Тернопольской области. Образование получил в Тернопольском национально-техническом университете им. Ивана Пулюя. Работал начальником отдела маркетинга ТРЦ "Подоляны".

Дальнейшую карьеру Виктор продолжил уже в роли комика, автора и актера скетч-шоу "Країна У" и "Одного разу під Полтавою", участника проекта 95-го Квартала "Бойцовский клуб", а до этого был трехкратным победителем "Рассмеши комика" при участии Владимира Зеленского.

На данный момент является капитаном команды "VIP-Тернополь", которая несколько раз принимала участие в "Лиге смеха". Кроме того, Гевко называют одним из самых востребованных ведущих свадеб и корпоративов.

За Одессу поборются бывший кандидат в мэры Киева и "одесский джентльмен"

После неудачи в праймериз на пост кандидата в мэры столицы от партии "Слуга народа" Николай Тищенко не исключил, что может попробовать свои силы в другом городе, а именно – в Одессе. Однако народный депутат подчеркнул, что все будет зависеть от решения Зеленского.

Николай Тищенко не исключает возможности побороться за кресло мэра Одессы Лига.net

Но станет ли украинский президент рисковать репутацией, выбирая человека, имя которого в последнее время ассоциируется с одними скандалами.

Из последнего, что Тищенко еще долго будут вспоминать все столичные, и не только, рестораторы, – скандал с принадлежащим нардепу заведением "Велюр". Несмотря на карантинные запреты, журналисты зафиксировали, как его ресторан свободно посещали политики и представители олигархов.

Тищенко стал звездой скандалов ГолосUA

На данный момент Тищенко владеет сетью ресторанов "Наша карта", в которую, по данным официального сайта, входит четыре заведения.

Также, по данным СМИ, в "Слуге народа" хотят выдвинуть против действующего мэра Одессы Геннадия Труханова одного из фронтменов команды КВН "Одесские джентльмены" и предпринимателя Олега Филимонова. Пишут, что его кандидатуру якобы одобрил сам Зеленский.

Олегу Филимонову предложили стать кандидатом на пост мэра Одессы aqua-marine.org

Родился Олег Николаевич 26 февраля 1952 года в Николаеве. После окончания школы переехал в Одессу, где поступил в государственный университет им. Мечникова на факультет романо-германской филологии.

В 1985 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Двадцать лет преподавал в Одесском государственном университете имени Мечникова, заведовал кафедрой романо-германской филологии.

Профессионально в КВН начал играть уже будучи преподавателям, был участником команды "Клуб одесских джентльменов", которые стали чемпионами в 1987 году. Наибольшую известность Филимонову принесла передача "Джентльмен-шоу", которая была основана совместно с коллегами по КВНовской команде.

Также был ведущим развлекательных передач "Камера смеха" и "Филимонов и компания".

В 2014 году Филимонов поддерживал Революцию достоинства и открыто обвинял российские власти в агрессии против Украины. Вместе со своими коллегами-актерами артист устраивает благотворительные представления для военных, возвращающихся в Одессу после участия в зоне боевых действий.

В 2020 году Зеленский присвоил Олегу Филимонову звание "Народный артист Украины".

В начале июля артист подтвердил слухи о том, что ему предложили выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Одессы. Однако пока он своего согласия не давал.

В мэры Черкасс баллотируется пародист

Украинский телеведущий, пародист, артист и народный депутат Украины Александр Скичко родился 28 апреля 1991 года в Черкассах. Учится он переехал в столицу, где закончил экономический университет. Правда, карьеру решил делать на телевидение, куда попал в 15 лет, став ведущим молодежной программы. Также Скичко был финалистом шоу "Україна має талант" и дошел до финала российского шоу "Минута славы".

Александр Скичко хочет стать мэром Черкасс "Прямий"

Дальше продолжил карьеру в России в утреннем шоу “Добрый МОНИНГ” на "Муз-ТВ", а в 2011 году вернулся в Украину на шоу "Подъем".

В 2017 году артист женился на младшей дочери украинского миллиардера Леонида Юрушева Елизавете, владеющего, в частности, заводом-поставщиком "УЗ" – "Днепровагонремстрой", империей гранд-отелей в Киеве и другими компаниями в различных отраслях. Жене Скичко принадлежит отель Fairmont Grand Hotel Kyiv и ресторан VOGUE Cafе.

На данный момент СМИ обвиняют народного депутата в лоббировании интересов своего тестя в железнодорожной сфере. Став парламентарием он возглавил подкомитет по вопросам железнодорожного транспорта, стал писать о проблемах в УЗ и критиковать проведенные реформы. Хотя ранее Скичко явно мало смыслил в этой сфере.

Возглавить Днепр хочет противник украинского языка

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский не скрывает своих амбиций занять должность главы Днепра и заявил, что будет баллотироваться, независимо от того, кого кандидатом выберет Зеленский.

Паррламентарий сам из Днепра, закончил Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности "Мосты и транспортные тоннели". 12 лет проработал в руководстве крупной охранной фирмы, после – занялся бизнесом по комплектации интерьеров.

Максим Бужанский намерен баллотироваться в мэры Днепра Лига.net

Украинцам Бужанский больше известен, как блогер и телеведущий. Нардепа нередко обвиняют в пророссийских взглядах. В 2014 году он активно выступал против Революции Достоинства, называя ее участников "убийцами Украины".

Помимо этого, он признался, что на протяжении десяти лет голосовал за Партию регионов. Беглого президента Виктора Януковича блогер называл законно избранным и заявлял, что при нем украинцам жилось лучше. Особое внимание Бужанский уделял также советской тематике.

Посты Бужанского о Майдане и Викторе Януковиче Скрин Facebook Алексей Голобуцкий

При этом сам блогер очень резко реагирует на подобного рода обвинения. Так, будучи уже народным депутатом, Бужанский назвал журналистку "тупой овцой". Такое оскорбление последовало после того, как девушка спросила у тогдашнего лидера партии "Слуги народа" Дмитрия Разумкова, почему ностальгирующий за СССР и временами Януковича Бужанский стал депутатом от их фракции.

Буквально через месяц народный избранник назвал некоторых избирателей своего округа "инфантильными д*лбоебами" только за то, что ему пожаловались на отсутствие люков на территории школы. Через день Бужанский извинился за д*лбоебов, но не за инфантильных.

Последний громкий скандал с парламентарием случился из-за законопроекта, которым Бужанский предлагал отсрочить переход русскоязычных средних классов на украинское обучение с 2020-го на 2023 год. Кроме того, документом предлагалось существенно снизить объем украинского на уроках. К счастью, закон не успели принять до закрытия сессии.