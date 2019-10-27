"Просто бумажка": в "Квартале 95" отреагировали на нашумевшее видео с "повесткой" Зеленского

"Повестка" в армию президента Украины Владимира Зеленского, которую он зачитал на камеру, не была настоящей.

Об этом OBOZREVATEL сообщила представительница пресс-службы студии "Квартал 95". Она уточнила, что фрагмент видео, который недавно всплыл в сети, был записан во время неформального общения актеров "Квартала" с украинскими бойцами.

"По поводу обвинений Зеленского в том, что тот якобы получил повестку о мобилизации, но только посмеялся над ней... Наша студия дала немало благотворительных концертов "на передке" и после одного из них бойцы в шутку вручили Зеленскому ложную повестку, на что тот и ответил бойцам шутками", – сказано в сообщении.

Таким образом, как подчеркнули в "Квартале 95", "повестка" была просто бумажкой, который изготовили бойцы ради шутки, а не официальным документом".

Напомним, ролик с Зеленским, читающим "повестку", вызвал ажиотаж в сети. Посмотреть его можно по ссылке.

Зеленский с "повесткой" Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, в апреле текущего года Министерство обороны Украины получило запрос на проверку информации о возможном уклонении Владимира Зеленского от воинской службы в 2014 году.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!