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27 октября • обновлено в 21:06
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"Просто бумажка": в "Квартале 95" отреагировали на нашумевшее видео с "повесткой" Зеленского

1.4т Читать материал на украинском

"Повестка" в армию президента Украины Владимира Зеленского, которую он зачитал на камеру, не была настоящей.

Об этом OBOZREVATEL сообщила представительница пресс-службы студии "Квартал 95". Она уточнила, что фрагмент видео, который недавно всплыл в сети, был записан во время неформального общения актеров "Квартала" с украинскими бойцами.

"По поводу обвинений Зеленского в том, что тот якобы получил повестку о мобилизации, но только посмеялся над ней... Наша студия дала немало благотворительных концертов "на передке" и после одного из них бойцы в шутку вручили Зеленскому ложную повестку, на что тот и ответил бойцам шутками", – сказано в сообщении.

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Таким образом, как подчеркнули в "Квартале 95", "повестка" была просто бумажкой, который изготовили бойцы ради шутки, а не официальным документом".

Напомним, ролик с Зеленским, читающим "повестку", вызвал ажиотаж в сети. Посмотреть его можно по ссылке.

Зеленский с "повесткой"

Зеленский с "повесткой"

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, в апреле текущего года Министерство обороны Украины получило запрос на проверку информации о возможном уклонении Владимира Зеленского от воинской службы в 2014 году.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
призыв политика Квартал 95
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