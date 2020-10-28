"Квартал" посвящал "барыгам" свои скетчи и именно так пришел к власти, – Геращенко

Во время послания, которое президент Украины Владимир Зеленский провозгласил с трибуны Верховной Рады, он много говорил о борьбе с коррупцией. А уже через неделю антикоррупционная система в Украине получила сокрушительные удары.

На это в своем Facebook обратила внимание сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, отметив, что у Зеленского есть все инструменты, чтобы усовершенствовать антикоррупционное законодательство, которое принималось предыдущей политической командой. Но он пошел другим путем – разрушения.

"Создание независимых антикоррупционных органов и введение электронного декларирования было обязательным условием безвиза. Принятие этих законов, открытие информации о состоянии чиновников и стали той электоральной революцией, изменившей политический ландшафт общества. Люди изучали декларации политиков, это стало захватывающим чтивом, квартал посвящал "барыгам" свои скетчи и именно так пришел к власти. По дороге забыл пару раз что-то задекларировать, но он "честный", ему можно. Народ поверил, что эти миллионеры с оффшорными счетами своих исследований – ебедние и чесние", – съязвила Ирина Геращенко.

"Наша команда внедрила антикоррупционную реформу. В эпоху Зеленского ее ликвидировали. Эти законы точно не были идеальными, они просто принимались, под улюлюканье "антикоррупционеров", точно нуждались в совершенствовании, но не ликвидации. Эти решения будут иметь крайне негативные последствия для страны, население которой, как мы помним, еще 2 дня назад "проголосовало" за пожизненное для коррупционеров, а МВФ отказал в очередном транше через непрозрачное избрание конкурсной комиссии САП", – напомнила Ирина Геращенко.

"Ровно неделю назад Зеленский с трибуны ВР распинался, что он вернул ответственность за незаконное обогащение, перезагрузил НАПК и начал крестовый поход против коррупции. А можно сегодня его выступление на бис, плиз? "Слуги" со всех каналов кричали, что оппозиция боится опроса, потому что не хочет бороться с коррупцией. Ну-ну", – констатировала сопредседатель фракции.

"С трибуны ВР Зеленский еще распинался о снятии неприкосновенности. В первом ряду ему радостно кивал бедный, но честный, согласно декларации, депутат Юрченко, пойманный на взятке и выпущен под миллионный залог. Затем мы его встретили в буфете. Пил кофе, наслаждался жизнью", – резюмировала Ирина Геращенко.

Во времена Зеленского антикоррупционное законодательство в Украине претерпело разрушение Facebook Ирины Геращенко

Власть Зеленского ликвидировала антикоррупционную реформу в Украине Facebook Ирины Геращенко

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