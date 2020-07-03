"Квартал-95" нас вернет в 95-й год, – Гончаренко

Независимость Национального банка является условием стабильности национальной валюты.

Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко от фракции "Европейская солидарность" в пятницу, 3 июля, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". В программе обсудили отставку главы НБУ Якова Смолия.

“В Украине уже был зависимый Национальный банк. Хочу напомнить. Так нас "Квартал-95" вернет в 95-й год. У нас в 93-м году было 10200 процентов инфляции. Это исторический рекорд. И мы должны помнить, почему так было. Потому что Нацбанк был зависимым. Власть сказала печатать деньги, – печатаем, не сказала печатать – не печатаем”, – сказал нардеп.

Также он добавил, что во всем мире борются за то, чтобы Нацбанк был независимым, потому что это защищает национальную валюту.

“У каждого украинца есть гривня в кармане, и ее защищает независимость Нацбанка. А сегодня эта независимость была атакована и разрушена”, – резюмировал Гончаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что на НБУ оказывалось давление ради принятия решений, среди которых - неконтролируемая печать денег для правительства, накручивание инфляции под заложенные в бюджет цифры, искусственная девальвация гривны.