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11 марта • обновлено в 02:29
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Кутепов подвез Милованова на такси и узнал секреты Кабмина

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Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время поездки в такси с журналистом Богданом Кутеповым "наговорил лишнего".

Журналист на своей странице в Facebook написал, что узнал много подробностей о назначениях.

Тимофей Милованов

Тимофей Милованов

liga.net

Кутепов подчеркнул, что криминала никакого нет и отметил уровень демократичности Милованова.

"Ничего такого. Иначе бы я не за три недели вспомнил об этом в комментах у Мустафы, а бил бы в колокол. Криминала не было. Просто много подробностей о разных назначениях, но это уже не актуально. Меня просто позабавило, что Зеленский требовал выяснить, кто прослушивает Кабмин, а тут Кабмин сам садиться в машину к тебе и за язык его тянуть не нужно. Также стоит отметить уровень демократичности Тимофея. Министр экономики пользуется UBER, как все мы, маленькие украинцы", – рассказал журналист.

"Сболтнул лишнего": Милованов раскрыл тайны Кабмина в такси с журналистом

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 4 марта проголосовала за новый состав Кабмина во главе с Денисом Шмыгалем.

Как выяснилось до этого, Милованов наряду с другими кандидатами отказался работать в новом правительстве.

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Читайте все новости по теме "Отставка Кабмина Гончарука" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Отставка Кабмина Гончарука
Персоны
Богдан Кутєпов Тимофей Милованов
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Министерство экономического развития и торговли Украины
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