"Сболтнул лишнего": Милованов раскрыл тайны Кабмина в такси с журналистом

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время поездки в такси с журналистом Богданом Кутеповым "наговорил лишнего".

Журналист на своей странице в Facebook написал, что узнал много подробностей о назначениях.

Тимофей Милованов liga.net

Кутепов подчеркнул, что криминала никакого нет и отметил уровень демократичности Милованова.

"Ничего такого. Иначе бы я не за три недели вспомнил об этом в комментах у Мустафы, а бил бы в колокол. Криминала не было. Просто много подробностей о разных назначениях, но это уже не актуально. Меня просто позабавило, что Зеленский требовал выяснить, кто прослушивает Кабмин, а тут Кабмин сам садиться в машину к тебе и за язык его тянуть не нужно. Также стоит отметить уровень демократичности Тимофея. Министр экономики пользуется UBER, как все мы, маленькие украинцы", – рассказал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 4 марта проголосовала за новый состав Кабмина во главе с Денисом Шмыгалем.

Как выяснилось до этого, Милованов наряду с другими кандидатами отказался работать в новом правительстве.

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