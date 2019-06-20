Курс на НАТО и Евросоюз: Порошенко заявил, зачем "ЕС" идет в Раду

Команда партии "Европейская солидарность" идет в парламент, чтобы реализовать свой стратегический план и достичь полноправного членства Украины в НАТО и Европейском Союзе.

Об этом лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил на встрече с представителями молодежи в Ривне (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Мы способны бороться за язык, мы способны бороться за веру, мы способны бороться за децентрализацию, мы способны бороться за энергетическую независимость, способны бороться за украинскую школу. Мы способны бороться за Украину и ее европейское будущее. Если мы не защитим европейское будущее Украины - в Украине не будет никакого будущего, потому что вернется только российское прошлое", - отметил он.

Петр Порошенко пресс-служба "ЕС"

Петр Порошенко в Ривне пресс-служба "ЕС"

пресс-служба "ЕС"

Порошенко напомнил, что со времен независимости на словах многие политики были "за" европейской и евроатлантической интеграцию, но эти заявления не были подкреплены никакими действиями. "Только наша команда пять лет назад начала настоящие движение к членству в НАТО и Евросоюзе, когда украинский народ на Майдане сделал свой цивилизационный выбор", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, сейчас европейский выбор находится под такой же угрозой, как и в 2013 году.

"Мы знаем, как делать европейскую интеграцию, мы знаем, как делать нашу интеграцию в НАТО. Нашей победой является то, что сегодня эти процессы поддерживают уже 70% украинцев, а когда меня только избрали президентом - НАТО поддерживало только 16%, а Европейский Союз - лишь 30% украинцев", - отметил Порошенко.

Лидер партии добавил, что европейская и евроалтантична интеграция - это как езда на велосипеде.

"На нем нельзя стоять. Ты или едешь решительно вперед - или падаешь и ползешь назад. Мы не дадим стране упасть. Мы решительно двигаем страну вперед. Мы будем тем GPS-навигатором, который точно покажет дорогу, точно расскажет - что делать, и не допустим, чтобы кто-нас обманул сладкими песнями обещаний ", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" обнародовала первую 50-ку избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины.

Почти половина кандидатов не были в парламенте, более 30 процентов – женщины. Каждый третий кандидат попал в список по результатам праймериз, которые проводились ОО "Солідарна справа громад".

Кроме того, ветеран АТО и №37 в списке "ЕС" Алексей Петров высоко оценил подобранную команду "ЕС" за почти отсутствие "токсичных персоналий" и быстрый социальный лифт.

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