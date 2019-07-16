"Курс на Малороссию!" Казарин жестко разнес скандальную идею Зеленского

Предложение президента Владимира Зеленского о расширении люстрации несет пророссийскую риторику.

Такое мнение в Facebook высказал украинский журналист Павел Казарин, отметив, что пять лет назад после Евромайдана люстрация родилась не на пустом месте.

"Ей предшествовало президентство Януковича. Развал армии. Харьковские соглашения. Курс на Малороссию. Майдан. Расстрел протестующих. Окружение Януковича сбегало в Москву. Поддерживало российское вторжение. Скупало недвижимость в аннексированном Крыму. Все, что произошло со страной в год Майдана, стало итогом их нахождения у власти. Люстрация стала всего лишь законодательным закреплением нового этического статус-кво. В рамках которого любая попытка превращения Украины в российскую колонию считалась порочной и осуждаемой", – рассказал он.

Казарин отметил, что, возможно, Зеленский все эти пять лет "просто не интересовался происходящим в стране".

"Потому что его идея люстрации перелицовывает водораздел между понятиями "добра" и "зла". Последние пять лет страна сопротивлялась попыткам себя уничтожить. Заводила с толкача прогнившую военную машину. Заново передоговаривалась с Европой о самой себе. После поражения советской версии прошлого и будущего – искала новое описание для того и другого", – добавил он.

По его мнению, идея тотальной люстрации от Зеленского говорит о том, что все эти пять лет были ошибкой.

"Что период "2010-2014" был менее токсичным, чем период с 2014 по 2019. Что вся последняя пятилетка была "движением не туда". И в этом смысле его риторика мало чем отличается от рассуждений пророссийских политиков, требующих развернуть Украину обратно лицом к Москве. И сейчас уже неважно, какими мотивами руководствуется президент. Его заявление вполне может быть предвыборным маневром. Люстрация может умереть после парламентских – или после решения Конституционного суда. Владимир Зеленский может забыть о ней уже 22 июля и никогда больше не вспоминать", – пояснил журналист.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский предложил расширить очищение власти и добавить в люстрационный список главу государства, всех нардепов и спикера парламента, которые вступили на пост с 2014 года.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заверил, что очищение власти затронет также и команду Зеленского.

Позже Зеленский инициировал расширение действия закона о люстрации на президента, депутатов, спикера, членов ВСЮ, избираемых чиновников и кандидатов.

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