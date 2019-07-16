Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Курс на Малороссию!" Казарин жестко разнес скандальную идею Зеленского

17.1т Читать материал на украинском

Предложение президента Владимира Зеленского о расширении люстрации несет пророссийскую риторику.

Такое мнение в Facebook высказал украинский журналист Павел Казарин, отметив, что пять лет назад после Евромайдана люстрация родилась не на пустом месте.

"Ей предшествовало президентство Януковича. Развал армии. Харьковские соглашения. Курс на Малороссию. Майдан. Расстрел протестующих. Окружение Януковича сбегало в Москву. Поддерживало российское вторжение. Скупало недвижимость в аннексированном Крыму. Все, что произошло со страной в год Майдана, стало итогом их нахождения у власти. Люстрация стала всего лишь законодательным закреплением нового этического статус-кво. В рамках которого любая попытка превращения Украины в российскую колонию считалась порочной и осуждаемой", – рассказал он.

Новости
"Считает нас всех идиотами!" Ведущий жестко разгромил Зеленского из-за новой люстрации

Казарин отметил, что, возможно, Зеленский все эти пять лет "просто не интересовался происходящим в стране".

"Потому что его идея люстрации перелицовывает водораздел между понятиями "добра" и "зла". Последние пять лет страна сопротивлялась попыткам себя уничтожить. Заводила с толкача прогнившую военную машину. Заново передоговаривалась с Европой о самой себе. После поражения советской версии прошлого и будущего – искала новое описание для того и другого", – добавил он.

По его мнению, идея тотальной люстрации от Зеленского говорит о том, что все эти пять лет были ошибкой.

"Что период "2010-2014" был менее токсичным, чем период с 2014 по 2019. Что вся последняя пятилетка была "движением не туда". И в этом смысле его риторика мало чем отличается от рассуждений пророссийских политиков, требующих развернуть Украину обратно лицом к Москве. И сейчас уже неважно, какими мотивами руководствуется президент. Его заявление вполне может быть предвыборным маневром. Люстрация может умереть после парламентских – или после решения Конституционного суда. Владимир Зеленский может забыть о ней уже 22 июля и никогда больше не вспоминать", – пояснил журналист.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский предложил расширить очищение власти и добавить в люстрационный список главу государства, всех нардепов и спикера парламента, которые вступили на пост с 2014 года.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заверил, что очищение власти затронет также и команду Зеленского.

Позже Зеленский инициировал расширение действия закона о люстрации на президента, депутатов, спикера, членов ВСЮ, избираемых чиновников и кандидатов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Люстрация в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Люстрация в Украине
Персоны
Павел Казарин Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
13
6
Смешно
19
Интересно
40
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shipachev Vladimir
Shipachev Vladimir
Казарин не знает ,что за эти 5 лет воровали на всем .где только были бюджетные средства.И до сих пор "осколки старой власти " попадаются на дербане и взятках...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Сухецький Андрій
Сухецький Андрій
Shipachev Vladimir, факти! Не фейки, а факти.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванов Александр
Иванов Александр
Що, всрались???? Порохоботики....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Сухецький Андрій
Сухецький Андрій
Иванов Александр, Надя Савченко це ти? А чому ти пишеш під ніком Иванов Александр, всралась чи що?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Trubitsyn Andrey
Trubitsyn Andrey
Всех на люстру)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Сухецький Андрій
Сухецький Андрій
Trubitsyn Andrey, тобі це не загрожує:))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сухецький Андрій
Сухецький Андрій
Trubitsyn Andrey, таких як ти , посаджених на чеченську пляшку вже ніхто вішати на люстру не буде. Ти і так опущений:)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel