"Не пьет, но курит, как паровоз": всплыли эксклюзивные подробности о новом кураторе Путина по Украине

Нынешний куратор по украинскому направлению Дмитрий Козак – профессиональный переговорщик, лишенный каких-либо рефлексий и интриг.

Об это в блоге на OBOZREVATEL написал журналист и писатель Дмитрий Запольский. По его словам, он полная противоположность своего предшественника Владислава Суркова и является человеком для "особых поручений" при президенте РФ Владимире Путине.

"Я хорошо знал Козака, когда жил в России. Он очень скептичный человек и реалист. Родился и вырос в Украине. Совершенно другая личность, чем Сурков. За все, что он берется, делает достаточно хорошо, по крайней мере за ним ничего не переделывают. Самый классический пример – относительная стабилизация отношений Молдавии и Приднестровья. Кроме этого фактически он вел подготовку зимней Олимпиады в Сочи, за что ему можно поставить высшую оценку. Козак – очень конкретный переговорщик и лишен каких-либо рефлексий и интриг. Он вельможа при Путине "для особых поручений", – поделился Запольский.

Владимир Путин и Дмитрий Козак Коммерсант

По его словам, когда-то Козака рассматривали как потенциального губернатора Санкт-Петербурга, потом как генерального прокурора, но Путин счел, что его лучшее использование –– отдельные ключевые проекты.

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"Суркову подражали: утром кокаин, после обеда – красное вино. Он гламурный чиновник и поэт, мстительный, алчный, жестокий и хитрый интриган, не ведающий чувства рефлексии и лишенный совести. В отличии от Суркова Козак не пьет и не употребляет никаких стимуляторов, хотя курит, как паровоз. Он обаятелен и конкретен, достаточно "чист" в коррупционном смысле и мог бы по идее стать в будущем конкурентом самому Путину в глазах элит и народа", -– уверен бывший журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам политического аналитика Андрея Пионтковского, смена куратора украинского направления в Кремле с Владислава Суркова на Дмитрия Козака опасна для Украины, поскольку тот является более умным, чем его предшественник.

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