Известный украинский адвокат утер нос оккупантам: что произошло

Защитник крымских татар и адвокат военнопленных украинских моряков Эмиль Курбединов вышел из изолятора в Симферополе, где отбывал административный арест 5 суток за пост в Facebook, который, по мнению оккупантов, содержал экстремизм.

Сразу после освобождения адвокат заявил, что отправится в Москву (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Эмиль Курбединов Скриншот

По словам Курбединова, он будет защищать захваченного Россией украинского моряка Богдана Небылицу.

Скриншот Встреча Эмиля Курбединова

"У нас на первом плане стоит народ и люди, которых незаконно преследуют и обвиняют в терроризме, а остальное для нас мишура", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 декабря в оккупированном Крыму сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму задержали Курбединова на основании доноса по электронной почте от Мухаммеда Салема, который выехал из Крыма в Сирию. Адвоката обвинили в "пропаганде нацистской и экстремистской символики" в посте в Facebook, который он написал еще в 2013 году и за который уже отсидел 10 суток.

7 декабря подконтрольный Кремлю Киевский районный суд арестовал Курбединова на 5 суток.

Как известно, также Курбединов занимался делом украинских рыбаков, которых взяли в плен 4 мая возле берегов Крыма. Тогда были захвачены два украинских судна — "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105". Украинских рыбаков более 1,5 месяца удерживали на территории пограничного управления ФСБ России в Балаклаве в нечеловеческих условиях.

Также напомним, в аннексированном Симферополе 27 ноября оккупационные власти "арестовали", а по сути взяли в плен украинских моряков с захваченных при Керченском инциденте кораблей Украины.