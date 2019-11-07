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8 ноября • обновлено в 00:51
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"Купить билет в Россию и открыть границу": в Украине предложили жесткие меры по "Л/ДНР"

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В Украине предложили ввести ограничения для жителей оккупированного Донбасса, которые захотят жить на подконтрольных Киеву территориях.

Идею озвучил ведущий передачи "Спецкор", журналист Руслан Ярмолюк в эфире программы "Право на владу" в четверг, 8 ноября.

По его словам, жители "Л/ДНР" считают, что не Россия оккупировала земли, а Украина якобы пришла на чужую территорию. Поэтому Ярмолюк предложил ввести для жителей Донбасса, которые хотят жить в Украине, обязательство, к примеру, знать украинский язык.

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Ярмолюк предложил жесткие меры по Донбассу

Ярмолюк предложил жесткие меры по Донбассу

Скриншот из видео

"Также можно ограничить возрастную категорию, тех, кто голосует. Я за то, чтобы пенсионеры не голосовали. Люди, которые позвали Россию, должны быть ограничены в этом праве, когда на оккупированные территории придет Украина", – отметил он.

Нашелся у Ярмолюка еще один выход: купить билет в Россию и дать им. "Если вы считаете Россию своей Родиной, а Путин ваш кумир, то кто вам мешает? Собирайте вещи и едьте. Что вы делаете в Украине?" – возмутился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее комитет ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий выступил за принятие законопроекта, позволяющего бесплатно получать правовую помощь жителям "Л/ДНР".

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Место
Украина
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Перов Василий
Перов Василий
Знать обязательно Рогульский?)))) Это Внатуре наказание))...А упоротого надо обязательно научить хорошо сосать... Просто сосать по роже видно что умеет... А его на курсы Минетчиков!
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