Купил место? Известный телеведущий идет в Раду от "Слуги народа"

Известного телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".

Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник пишет "Открытая Украина". Всплыли также неподтвержденные данные о его махинациях в прошлом.

“Даже не знаю – плакать или смеяться. Ревизор и владелец ресторанов Николай Тищенко, которого сейчас знают, как “Закусенца”, а в 90-е ласково звали “Коля Оболонский”. Так вот, Коля Тищенко, в прошлом член ОПГ, а сейчас известный бизнесмен, купил место в Зе!Команде”, – утверждает источник.

Николай Тищенко МедиаНяня

По его словам, в 90-х Тищенко якобы был хорошо известен в уголовных кругах. Отмечается, что в 1988 году он связался с преступной группировкой и достигнув определенных успехов, с шумом из нее ушел.

Источник заверил, что ресторатор распрощался с бандитским прошлым, однако якобы и дальше прибегает к незаконным методам ведения бизнеса.

"Тищенко любит покупать рекламные статьи, участвовать в телешоу и создавать совершенно другой образ. Но не хотелось бы, чтобы он создавал образы в Верховной Раде. А он планирует и баллотируется по мажоритарке от партии Зеленского. На месте жителей 223-го округа, я бы подумал 223 раза", – резюмировал собеседник издания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что от партии "Слуга народа" по мажоритарных округах в Киевской области будут баллотироваться в депутаты два журналиста телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смаглюк.

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