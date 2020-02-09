"Купи Шарика!" "Слуг народа" потроллили из-за собаки и коммуналки

Депутаты ВРУ заявили, что не готовы купить собаку "элитной породы", которую их коллега из "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать пенсионерке, чтобы за те деньги оплатить долги за коммунальные услуги.

О том, что парламентарии думают о самом Брагаре, его совете и том, сколько бы смогли "заплатить за Шарика", они рассказали в кулуарах Рады журналистам. Видео опубликовала "Украинская правда" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Этим бабушкам нужна помощь, и мы будем предоставлять ее, по крайней мере у меня на районе. Но собаку не куплю: у меня нет домашних животных и желания их заводить", – признался Роман Грищук со "Слуги народа".

Евгер Брагарь предложил продать Шарика

А вот "слуга" Александр Скичко отметил, что имя Шарик – брендовое, а значит, такая собака будет стоить дорого.

"Сейчас собаки видите как подскочили в цене. Они на топе популярности. И даже коты обижаются, что их так не преподносят", – пошутил он.

Роман Грищук Украинская правда

При этом шутку украинцев, мол, "не трогайте наших Бобиков – подавайте своих Вовиков" молодой нардеп не оценил.

"Я считаю, что президента нельзя продавать, у нас большие планы по реформированию многих сфер в Украине", – добавил Скичко.

Александр Скичко Украинская правда

Его коллега Роксолана Подласая сообщила, что правительство уже разобралось с проблемой пенсионерки Любви Колючей с Кировоградщины.

Роксолана Подласая Украинская правда

"Сколько я предложу за Шарика?.. Слушайте, друзья человека – бесценны. Я за газ плачу мало, а вот за отопление много – 1200 гривен в месяц", – отметила она.

Не менее скандальный, чем Брагар, "слуга народа" Илья Кива тоже заявил, что прославленную собаку покупать не собирается, мол, он человек ответственный и пока себе позволить такого не может.

Илья Кива Украинская правда

"Мы и так оплатили ей долги. Приехали помочь человеку в сложной ситуации. Я лично из своей зарплаты выделил 2000 гривен, за которые приобрели подарки, и собаке тоже", – сказал нардеп.

О большой ответственности по отношению к животным говорила и депутат Евгения Кравчук.

Евгения Кравчук Украинская правда

"Шарик себе и дальше будет жить. Думаю, в селе Аджамка в Кировоградской области ему будет лучше, чем в Киеве", – сказала нардеп, добавив, что реакция украинцев на скандал – естественная.

Отказалась забирать из Кировоградщины Шарика и депутат Викория Сюмар с "Европейской солидарности", а также миллионеры Вадим Новинский и Сергей Тарута.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Стало известно, что депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар обманул пенсионерку, а не приехав на встречу в село Аджамка, где она проживает.

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