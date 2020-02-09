"Купи Шарика!" "Слуг народа" потроллили из-за собаки и коммуналки

Депутаты ВРУ заявили, что не готовы купить собаку "элитной породы", которую их коллега из "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать пенсионерке, чтобы за те деньги оплатить долги за коммунальные услуги.
О том, что парламентарии думают о самом Брагаре, его совете и том, сколько бы смогли "заплатить за Шарика", они рассказали в кулуарах Рады журналистам. Видео опубликовала "Украинская правда" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Этим бабушкам нужна помощь, и мы будем предоставлять ее, по крайней мере у меня на районе. Но собаку не куплю: у меня нет домашних животных и желания их заводить", – признался Роман Грищук со "Слуги народа".
Евгер Брагарь предложил продать Шарика
А вот "слуга" Александр Скичко отметил, что имя Шарик – брендовое, а значит, такая собака будет стоить дорого.
"Сейчас собаки видите как подскочили в цене. Они на топе популярности. И даже коты обижаются, что их так не преподносят", – пошутил он.
Роман Грищук
Украинская правда
При этом шутку украинцев, мол, "не трогайте наших Бобиков – подавайте своих Вовиков" молодой нардеп не оценил.
"Я считаю, что президента нельзя продавать, у нас большие планы по реформированию многих сфер в Украине", – добавил Скичко.
Александр Скичко
Украинская правда
Его коллега Роксолана Подласая сообщила, что правительство уже разобралось с проблемой пенсионерки Любви Колючей с Кировоградщины.
Роксолана Подласая
Украинская правда
"Сколько я предложу за Шарика?.. Слушайте, друзья человека – бесценны. Я за газ плачу мало, а вот за отопление много – 1200 гривен в месяц", – отметила она.
Не менее скандальный, чем Брагар, "слуга народа" Илья Кива тоже заявил, что прославленную собаку покупать не собирается, мол, он человек ответственный и пока себе позволить такого не может.
Илья Кива
Украинская правда
"Мы и так оплатили ей долги. Приехали помочь человеку в сложной ситуации. Я лично из своей зарплаты выделил 2000 гривен, за которые приобрели подарки, и собаке тоже", – сказал нардеп.
О большой ответственности по отношению к животным говорила и депутат Евгения Кравчук.
Евгения Кравчук
Украинская правда
"Шарик себе и дальше будет жить. Думаю, в селе Аджамка в Кировоградской области ему будет лучше, чем в Киеве", – сказала нардеп, добавив, что реакция украинцев на скандал – естественная.
Отказалась забирать из Кировоградщины Шарика и депутат Викория Сюмар с "Европейской солидарности", а также миллионеры Вадим Новинский и Сергей Тарута.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Брагар в телеэфире посоветовал пенсионерке, которая звонила в студию, продать собаку, если он элитной породы, для оплаты коммунальных платежей.
Украинцы высмеяли заявление народного депутата и создали массу фотожаб и мемов по "собачьему" скандалу в президентской партии.
СМИ нашли бабушку и ее собаку, которые стали "знаменитыми" после истории.
В итоге Брагару пришлось оправдываться, а его коллегам из фракции "Слуга народа" – извиняться за его выходки.
В "Слуге народа" заявили, что нет оснований для наказания нардепа Евгения Брагара за скандальный "собачий" совет пенсионерке.
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков жестко отреагировал на скандальные высказывания нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара и сделал предупреждение другим парламентариям.
Пенсионерка Любовь Колючая призналась, что ждет в гости нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара, который советовал ей продать собаку и оплатить коммуналку.
Она также показала свою дворнягу Шарика.
Сам Брагар прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг его совета о продаже собаки. Он заявил, что ему нормально живется под пристальным вниманием СМИ.
Стало известно, что депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар обманул пенсионерку, а не приехав на встречу в село Аджамка, где она проживает.
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