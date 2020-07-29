Куницкий получил огромную скидку на авто от компании своего помощника: СМИ назвали сумму

Нардеп от "Слуги народа" Александр Куницкий пользуется электрокаром Nissan Leaf, арендованным у компании AutoEnterprise приблизительно в десять раз дешевле обычной стоимости.

Об этом заявляется в материале "Радио Свобода". При этом, по данным расследователей, Куницкий якобы связан с этой фирмой и за год подал в Раду два законопроекта, которые прямо касаются рынка электромобилей и электрозарядных станций.

Факт аренды Nissan Leaf народным избранником подтверждается в его декларации. Стоимость этой услуги не указана.

Декларация. Радио Свобода

Журналисты разыскали детали договора аренды между нардепом и ООО "Автоентерпрайз", засвидетельствованного нотариально. 4 ноября 2019-го Куницкий, уже будучи депутатом, арендовал автомобиль за 2,5 тысячи гривен в месяц.

Александр Куницкий. Радио Свобода

Если бы такой Nissan Leaf брал в аренду рядовой украинец – это обошлось бы ему в примерно в 900 долларов в месяц (согласно расценкам на официальном сайте, при условии, что аренда будет продолжаться более 20 дней).

Официальный руководитель группы компаний "Автоентерпрайз" и помощник депутата Куницкого Дмитрий Никонов в комментарии расследователям не отрицал такой стоимости для парламентария и предложил журналистам аренду авто по такой же цене – 2,5 тысячи гривен в месяц – чтобы те "не искали "зраду".

Прайс компании. Радио Свобода

"Автоентерпрайз" объединенная в пул компаний, состоящий из около десятка фирм, главными направлениями деятельности которых являются производство и эксплуатация електрозарядних станций, импорт автомобилей из-за рубежа и предоставления услуги "экотакси". Все компании связаны между собой общими директорами и учредителями.

Основным владельцем выступает харьковский бизнесмен Дмитрий Никонов, который теперь работает помощником народного депутата Куницкого на общественных началах.

Александр Куницкий. Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее основатель AutoEnterprise Дмитрий Никонов назвал Александра Куницкого своим другом, однако уверял, что отношения к бизнесу тот не имеет.