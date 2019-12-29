Фарион отказалась идти в президенты России, назвав русскую культуру рабской. Видео

Народный депутат VII созыва от "Свободы", языковед, общественный и политический деятель Ирина Фарион назвала русскую культуру рабской.

Так она объяснила, почему не смогла бы стать президентом Российской Федерации. С таким заявлением Фарион выступила в эфире ток-шоу на телеканале "НТА" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это невозможно, потому что президент каждого государства – то коллективный разум. Московит никогда в жизни не ассоциировал бы свое государство с мировоззрением и мышлением Ирины Фарион. Потому что Ирина Фарион является нациоцентрической личностью, и Ирина Фарион – это, прежде всего, исповедание культуры. Меня никогда не интересовала московская культура, потому что это культура раба", – заявила общественный деятель.

Ирина Фарион Скриншот из видео

Скриншот из видео

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ирина Фарион заявила, что Украине нужно загнать Россию в ее исторические границы и заблокировать развитие страны-агрессора.

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