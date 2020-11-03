Кулеба пригласил Францию к участию в Крымской платформе

МИД Украины пригласило Францию принять участие в Крымской платформе.

Как сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства в понедельник, 2 ноября, такое предложение министр Дмитрий Кулеба сделал главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану во время телефонного разговора.

Глава МИД Украины напомнил, что Крымская платформа представляет собой международный формат, который должен консолидировать усилия международного сообщества по деоккупации Крыма и защите прав человека в условиях временной российской оккупации: "Международному сообществу нужно комплексно посмотреть на проблему незаконной оккупации Крыма и ее последствий".

"Дмитрий Кулеба пригласил Францию ​​принять активное участие в работе Крымской платформы. Ле Дриан выразил благодарность за приглашение и заверил, что принципиальная позиция Франции относительно непризнания попытки аннексии Крыма будет продолжаться, как и соответствующая политика ограничительных мер по отношению к России. В связи с этим французская сторона рассмотрит информацию о запуске Крымской платформы", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, во время ежегодного обращения к Верховной Раде 20 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание "Крымской платформы".

"Мы ищем новые действенные способы для возвращения Крыма. Мы запускаем для этого "Крымскую платформу". Это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова. Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Турции и другими. Многие выразил готовность присоединиться и принимать в ней активное участие", – пояснил он.