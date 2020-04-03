Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал жесткий ответ на "предвзятые и тенденциозные комментарии" официальных лиц и МИД России, высказанные 2 и 3 апреля.

Как отметил министр в своем Facebook, они "имеют целью осуществление определенного давления на Германию и Францию как участников "Нормандского формата"".

"К тому же, они, как и многие другие российские комментарии, содержат: существенные неточности, которые искажают согласованный на данный момент статус-кво; откровенно ложные пассажи в адрес Украины, не соответствующие действительности", – отметил Кулеба.

Дмитрий Кулеба Херсонская облгосадминистрация

При этом он очертил по пунктам четкую позицию Украины в каждом из поднятых вопросов. Во-первых, министр отметил, что прямого "диалога между Киевом и Донбассом" не существует.

"Есть только абсолютно прозрачные договоренности в рамках единого Минского процесса и Трехсторонней контактной группы, в которую входят Украина (защищается), ОБСЕ (посредник) и Российская Федерация (напала). Дипломатически призываю российских коллег придерживаться исключительно имеющейся сейчас практики и использовать язык Минских соглашений", – подчеркнул он.

Во-вторых, Кулеба опроверг обвинения, что в Украине "происходит ухудшение ситуации с правами человека".

"Вместе с тем, наши иностранные партнеры и российские дипломаты прекрасно знают, что такие нарушения четко зафиксированы представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно неподконтрольных (оккупированных) территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", – подчеркнул он.

В-третьих, комментируя интенсивность работы Трехсторонней контактной группы, он признал ее снижение, однако отметил, что связано это исключительно с глобальными тендециями и мерами, связанными с противодействием распространения коронавируса.

"В этом нет никаких попыток политизации, а есть только строгое соблюдение общепринятых сейчас мер безопасности и здравого смысла", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия обвинила Украину якобы в срыве договоренностей о создании Консультативного совета по ОРДЛО. Досталось и другим членам "нормандского формата".

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