Украина не будет вести никаких переговоров с пророссийскими террористическими "Л/ДНР", и впоследствии они должны быть расформированы.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на соответствующий вопрос украинского журналиста Романа Цимаблюка в эфире телеканала ATR (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Террористы "Л/ДНР" ТСН

"Мы с ними не будем вести разговор. Соответственно, они не имеют никакой переспективы в системе урегулирования будущего Донбасса. Если будет безопасность, если будет вывод войск, если будет восстановлен контроль над границей, то, собственно, где в этой картинке место оккупационной администрации? Ответ – нигде", – заверил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кулеба уже отмечал, что прямые переговоры Украины с террористами "Л/ДНР" недопустимы. Что касается документа о создании Консультативного совета с их представителями, который подписал глава ОПУ Андрей Ермак, то он, по словам министра, не является международно-правовым.