В Украине могут разрешить двойное гражданство: кому и как это будет

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что представители украинской диаспоры должны получить право на двойное гражданство.

О преимуществах он рассказал в комментарии "Зеркало недели". Чиновник отметил, что выражает свое личное мнение, а никак не всего правительства.

Так, по его словам, это позволит Украине более эффективно использовать потенциал соотечественников из диаспоры, которые стремятся помочь Родине своих предков.

Украинской диаспоре могут дать двойное гражданство

"И если в будущем в украинском правительстве появятся новые представители диаспоры с гражданством Канады или США, но готовые работать на нашу страну, украинское государство должно иметь уже готовую модель сотрудничества с ними, а не выдумывать всевозможные схемы", – добавил Кулеба.

Он выразил мнение, что либерализация политики в сфере гражданства даст возможность удержать в украинском пространстве миллионы украинцев, выехавших за пределы Украины и получивших гражданство другой страны, но все же желающих сохранить связь со своей Родиной.

Увидел Кулеба в толерантном отношении государства ко второму гражданства и решение вопроса наличия у десятков тысяч украинцев венгерских и румынских паспортов, большинство из которых получали только ради того, чтобы спокойно перемещаться в Евросоюзе.

В то же время он категорически отвергает возможность признания Украиной российского гражданства как второго.

"Право двойного гражданства не должно ни при каких обстоятельствах применяться в страну-агрессора", – заявил вице-премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское общество готово к легализации двойного гражданства.

Также Киев рассматривает возможность расширить действие статуса "заграничный украинец" вместо выдачи украинского гражданства как второго для этнических украинцев, которые проживают в других странах.

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