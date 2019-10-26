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26 октября • обновлено в 15:44
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В Украине могут разрешить двойное гражданство: кому и как это будет

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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что представители украинской диаспоры должны получить право на двойное гражданство.

О преимуществах он рассказал в комментарии "Зеркало недели". Чиновник отметил, что выражает свое личное мнение, а никак не всего правительства.

Так, по его словам, это позволит Украине более эффективно использовать потенциал соотечественников из диаспоры, которые стремятся помочь Родине своих предков.

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Украинской диаспоре могут дать двойное гражданство

Украинской диаспоре могут дать двойное гражданство

"И если в будущем в украинском правительстве появятся новые представители диаспоры с гражданством Канады или США, но готовые работать на нашу страну, украинское государство должно иметь уже готовую модель сотрудничества с ними, а не выдумывать всевозможные схемы", – добавил Кулеба.

Он выразил мнение, что либерализация политики в сфере гражданства даст возможность удержать в украинском пространстве миллионы украинцев, выехавших за пределы Украины и получивших гражданство другой страны, но все же желающих сохранить связь со своей Родиной.

Увидел Кулеба в толерантном отношении государства ко второму гражданства и решение вопроса наличия у десятков тысяч украинцев венгерских и румынских паспортов, большинство из которых получали только ради того, чтобы спокойно перемещаться в Евросоюзе.

В то же время он категорически отвергает возможность признания Украиной российского гражданства как второго.

"Право двойного гражданства не должно ни при каких обстоятельствах применяться в страну-агрессора", – заявил вице-премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Тег
двойное гражданство
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
громадянство - це більше, аніж клапоть картону чи пластика. хто не воював за Україну - яке може бути громадянство?
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ага, поедут из Канады в шароварню
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