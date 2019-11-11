"Голые-босые, но с ракетами": Кулеба затроллил Россию из-за Украины

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба ярко затроллил Россию из-за ее агрессивной политики.

Он противопоставил ей Украину, отметив, что наша страна очень близка к ментальным ценностям цивилизованной Европы. В то же время Российскую Федерацию чиновник назвал государством, готовым нищенствовать ради хвастовства новым оружием. Яркую параллель он провел в интервью для программы "Рандеву" журналистки Янины Соколовой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дмитрий Кулеба Скриншот видео

"Я считаю, что это очень украинская философия: лучше жить в хорошо вымазанной белой хате, чтобы поросенок был, коровка, огород посапаный, и не играть в большие имперские амбиции. В России сейчас философия другая, ну, и всегда такой была – голые-босые, зато с ракетами и всех пугаем в мире", – ярко подшутил над агрессором украинский вице-премьер.

Он также подчеркнул, что украинской ментальности очень близок европейский концепт спокойной, тихой и состоятельной жизни.

"Гораздо ближе, чем это "крест сорвать, вперед, за царя – за отечество умереть, чтоб все в мире боялись", – снова подколол он имперские амбиции россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кулеба заявил, что финал войны России против Украины заключается в том, что Москва будет выплачивать Киеву компенсации. Он также подчеркнул, что Украина продолжает привлекать средства ЕС на восстановление освобожденных территорий Донбасса.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram