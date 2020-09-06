Кулеба вызвал Лаврова на срочные переговоры после потерь ВСУ на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД Сергеем Лавровым после обстрелов на Донбассе, в которых понесли потери ВСУ.

Министр в Facebook назвал обострение на Донбассе очевидными попытки сорвать режим прекращения огня. Он напомнил, что 6 сентября в зоне ООС незаконные вооруженные формирования совершили провокации, в результате которых погиб один украинский воин и один был ранен.

По мнению Кулебы, это может создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом.

"Подчеркиваю: Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня. Путь к миру и деоккупации наших территорий тернистый, но начинается он именно тогда, когда молчит оружие", – написал министр.

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