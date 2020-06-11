Кулеба высказался о возможности создания национальных автономий в Украине

Вопрос создания любых национальных автономий в составе Украины пока не обсуждается. Поэтому реализация подобных сценариев на Закарпатье и в Одесской области не представляется возможной.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на программе "Право на владу" телеканала "1+1", заверив, что устройство Украины не изменится никак (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дмитрий Кулеба Скриншот видео

"Береговский район давно и счастливо существует в составе Украины. И Болградский район давно и счастливо существует в составе Украины. И будут существовать исключительно в составе Украины оба этих района. И вопрос о каких-то национальных автономиях на территории Украины пока не стоит на повестке дня. И я не вижу, как они могут на этой повестке дня появиться", – сказал глава МИД.

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