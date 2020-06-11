Кулеба высказался о возможности создания национальных автономий в Украине

Вопрос создания любых национальных автономий в составе Украины пока не обсуждается. Поэтому реализация подобных сценариев на Закарпатье и в Одесской области не представляется возможной.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на программе "Право на владу" телеканала "1+1", заверив, что устройство Украины не изменится никак (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дмитрий Кулеба Скриншот видео

"Береговский район давно и счастливо существует в составе Украины. И Болградский район давно и счастливо существует в составе Украины. И будут существовать исключительно в составе Украины оба этих района. И вопрос о каких-то национальных автономиях на территории Украины пока не стоит на повестке дня. И я не вижу, как они могут на этой повестке дня появиться", – сказал глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министерство развития общин и территорий Украины обнародовало новые проекты районирования украинских областей, в которых речь идет о появлении так называемого венгерского, Береговского района.

Писатель Андрей Любка отметил, что это решение является недопустимой ошибкой для Украины. Ведь новая административная единица может стать причиной многих проблем.

Позже руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк предупредил, что Российская Федерация с привлечением своих спецслужб начала масштабную информационную кампанию для дестабилизации на юге Украины.

Ее целью является поощрение жителей юга Украины, а особенно Бессарабии, к получению российского, румынского и молдавского гражданства для дальнейшего отделения целых регионов от нашего государства.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!