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11 июня • обновлено в 22:40
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Кулеба высказался о возможности создания национальных автономий в Украине

1.5т
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Вопрос создания любых национальных автономий в составе Украины пока не обсуждается. Поэтому реализация подобных сценариев на Закарпатье и в Одесской области не представляется возможной.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на программе "Право на владу" телеканала "1+1", заверив, что устройство Украины не изменится никак (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Скриншот видео

"Береговский район давно и счастливо существует в составе Украины. И Болградский район давно и счастливо существует в составе Украины. И будут существовать исключительно в составе Украины оба этих района. И вопрос о каких-то национальных автономиях на территории Украины пока не стоит на повестке дня. И я не вижу, как они могут на этой повестке дня появиться", – сказал глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Министерство развития общин и территорий Украины обнародовало новые проекты районирования украинских областей, в которых речь идет о появлении так называемого венгерского, Береговского района.

  • Писатель Андрей Любка отметил, что это решение является недопустимой ошибкой для Украины. Ведь новая административная единица может стать причиной многих проблем.

  • Позже руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк предупредил, что Российская Федерация с привлечением своих спецслужб начала масштабную информационную кампанию для дестабилизации на юге Украины.

  • Ее целью является поощрение жителей юга Украины, а особенно Бессарабии, к получению российского, румынского и молдавского гражданства для дальнейшего отделения целых регионов от нашего государства.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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