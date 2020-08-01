Кулеба высказался о "рокировке" Кучма-Кравчук в переговорах по Донбассу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба положительно оценил назначение первого президента Леонида Кравчука главой делегации в Трехсторонней контактной группе.

В интервью "Главкому" Кулеба заявил, что Кравчук "только усилит работу украинской делегации в ТКГ".

"Вообще, если вспомнить прошлое, поездки Леонида Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются неожиданно в интересах Украины – например, распадом Советского Союза..." – пошутил дипломат.

Также Кулба рассказал, что у второго президента Леонида Кучмы, который до недавнего времени возглавлял украинскую делегацию в ГКТ, мысли о выходе из переговоров появились еще в конце февраля.

"Он сказал, что, наверное, пора ему идти. Я его спросил, как же так, неужели вы нас оставите? Он ответил, что размышляет, чтобы таки уйти. Однако до последнего времени Леонид Данилович продолжал выполнять свою функцию, за что мы ему очень благодарны", – добавил Кулеба.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Кравчук назвал условие, при котором нужно будет менять нынешний формат переговоров.