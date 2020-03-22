Кулеба рассказал, сколько украинцев и когда эвакуируют из-за коронавируса

Из-за карантина в связи с коронавирусом за рубежом "застряло" почти 30 тысяч граждан Украины.

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Об этом в интервью OBOZREVATEL сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба

По его словам, далеко не все украинцы изъявили желание вернуться на родину.

"Значительное количество людей решило оставаться там, где они сейчас находятся, и переждать этот тяжелый период, как говорится, "на базе", – отметил министр.

Он подчеркнул, что не может дать точного ответа и точной даты, когда будут эвакуированы все застрявшие граждане, но пообещал в течение недели решить основные нынешние "болевые" точки.

"В то же время хочу обратиться к людям, которые могут вернуться теми нерегулярными рейсами, которые мы организовали вместе с авиакомпаниями, и на которые продаются билеты. Если вы можете купить билет – покупайте и возвращайтесь. Не ждите, что где-то когда-то потом вас как-то бесплатно вывезут", – призвал глава МИД.

Кулеба напомнил, что после возвращения в Украину очень важно проходить контроль на заражение и соблюдать самоизоляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее более тысячи украинцев, которые застряли в Индонезии, попросили власть создать "реальный и доступный" маршрут эвакуации.

МИД Украины "атаковали" советами оставить наших граждан в пораженных коронавирусом регионах до конца карантина.

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