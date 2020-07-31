Кулеба рассказал о реакции России на "наступательную" позицию Украины по Донбассу

Политика 11:32, 31.07.2020 Обновлено: 11:51, 31.07.2020

"Наступательная" позиция Украины по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе вызывает "разную реакцию" в России.

Как сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, наша страна не собирается "отступать от своего" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы будем активными, мы будем наступательными, потому что это наша страна, наша земля, и мы должны принести на нее мир и вывести из нее оккупационные силы Российской Федерации", – отметил он.

По словам Кулебы, в последнее время очень интенсивно работали внешнеполитические советники лидеров нормандского формата, и важным результатом этой работы стало решение о прекращении огня на Донбассе.

"Теперь все в руках российской стороны. Украина принимает все меры для выполнения достигнутой договоренности, если Россия так же будет придерживаться того, о чем договорились, то прекращение огня будет постоянным и позволит перейти к выполнению других пунктов, по которым лидеры договорились на саммите в Париже", – подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что прогресс по этим вопросам позволит организовать встречу лидеров "нормандской четверки" в Берлине.

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