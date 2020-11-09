Кулеба рассказал о реакции России на мирный план по Донбассу

Единый план мира для Донбасса может вызвать споры между Украиной и Россией в Трехсторонней контактной группе.

Как заявил в комментарии "Украина 24" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, задача ОБСЕ – свести в единое целое идеи Украины и видение России.

"Этот план действий действительно направлен на урегулирование конфликта и деоккупацию нашей территории. Российская Федерация хочет максимально тянуть этот процесс и получить свои бонусы в этом. Поэтому я могу предположить, что они будут иметь множество вопросов к этому плану действий", – сказал он.

По мнению Кулебы, украинская позиция в ТКГ стала более активной.

"С избранием президента Зеленского Украина изменила стратегию поведения в Трехсторонней контактной группе и стала проактивной, начала выдвигать новые инициативы и задавать темп дискуссий. Не отбиваться, а задавать темп, давить. План действий – это очередной элемент этой политики, то есть новая инициатива, новые предложения. Нам выгоднее, чтобы они обсуждали наши предложения, а не навязывали нам свои", – подчеркнул глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции ВОТ Алексей Резников заявил, что для урегулирования ситуации на оккупированных частях украинского Донбасса в Трехсторонней контактной группе необходимо создать пятую рабочую подгруппу.