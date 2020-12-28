Кулеба назвал причины, по которым Россия может отказаться от претензий на Украину

Есть две причины, по которым Россия может отказаться от своих претензий на Украину, однако питать иллюзии относительно экспансионистских целей президента Владимира Путина не стоит.

Такую точку зрения высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью International politik. Оккупированные территории становятся невыгодными РФ, считает он.

По мнению Кулебы, Россия могла бы вывести свои войска с территории Украины, потому что "международное давление настолько велико, что приходится соглашаться на условия, прописанные в рамках "нормандского формата".

"С другой стороны, потому что затраты на поддержание оккупации становятся для Кремля слишком высокими. Ведь ситуация на оккупированных территориях продолжает ухудшаться, регион находится на грани экономической и социальной пропасти", – уточнил он.

Вооруженный конфликт на востоке Украины Россия и подконтрольные ей боевики так называемых ЛНР и ДНР начали сразу после аннексии Крыма весной 2014 года. Российская власть официально не признает вторжения в Украину, несмотря на многочисленные факты и доказательства.

Минский протокол по прекращению огня на Донбассе был подписан 5 сентября 2014 года.

В феврале 2015-го в Минске главы Украины, России, Франции и Германии подписали декларацию и комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Документы предусматривали прекращение военных действий и вывод незаконных вооруженных формирований с оккупированных РФ территорий, создание необходимых условий для проведения местных выборов и т.д. Пока данные соглашения не выполнены.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Кремль обвинил Киев в пассивности при реализации Минских договоренностей для прекращения войны на Донбассе. По мнению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, она "видна невооруженным глазом".

Москва заявила, что регулировать конфликт становится "все сложнее с течением времени".