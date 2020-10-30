Кулеба рассказал, как Украина защитила безвиз с ЕС

После скандального решения Конституционного Суда, поставившего под угрозу безвизовый режим Украины с ЕС, ситуацию спасли решительные действия президента, правительства и СНБО.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 30 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Безвизовый режим с ЕС защитили президент, СНБО и правительство, решительно предприняв меры, которые показали нашим партнерам, что решение КС, которое демонтирует по сути антикоррупционную инфраструктуру, найдет сопротивление у власти", – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что сейчас безвизовый режим защищен.

"Но если не будет найдено системное решение той проблемы, которую создал Конституционный Суд, то, поверьте мне, пострадает не только безвиз. Мы утратим поддержку стран, с которыми у нас самая большая торговля, которые поддерживают украинские реформы, которые поддерживают нас в борьбе с российской агрессией", – заявил министр.

По его словам, 29 октября властью были приняты лишь временные решения, чтобы спасти ситуацию.

"И я прошу всех об этом помнить, кто критикует президента. Вчера именно благодаря его решительности мы смогли потушить пожар, который вспыхнул во многих столицах из-за решения Конституционного Суда", – сказал Кулеба.

Он еще раз подчеркнул, что, если не будут найдены системные решения, то все проблемы снова вырастут в геометрической прогрессии.

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