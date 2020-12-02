Кулеба рассказал, как Украина с союзниками помешала провокации России с "Л/ДНР" в ООН

Украина совместно со своими ведущими западными партнерами будет бойкотировать заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций ( ООН ) из-за попытки России легитимизировать там представителей "Л/ДНР".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе. По словам дипломата, в заседании не будут принимать участие США, Великобритания, Франция, Германия, Эстония и Бельгия.

"То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, которые входят сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ. Благодаря принципиальной позиции наших партнеров в СБ ООН, российскую PR-акцию даже не будут транслировать на официальных ресурсах ООН. Это четкий ответ на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды", – отметил Кулеба.

Со своей стороны, в украинской делегации ТКГ подробно объяснили, почему заявлениям России о том, что впервые участие в заседании Совета Безопасности ООН примут представители "Л/ДНР", не стоит относиться всерьез.

1. Формула Арриа, по которой российские представители пытаются провести это заседание, – это неформальное заседание без соблюдения процедуры, использования права вето и тому подобного.

2. Проводится такое заседание вне помещений СБ ООН.

3. Председатель СБ при этом своих функций не выполняет.

4. Отчеты, протоколы не составляются, присутствуют только переводчики.

5. На эти заседания приглашаются обычно те, кто не имеет права или возможности участвовать в официальных заседаниях СБ: общественный сектор, ученые, правозащитники, представители меньшинств, другие негосударственные субъекты.

6. Если раньше для таких заседаний нужно было физическое присутствие и таким образом доступ негосударственных субъектов или просто провокаторов был ограничен, то во время пандемии COVID-19 это делается в формате видеоконференции, и появляется возможность показать по видео любого.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря российские СМИ со ссылкой на "МИД ДНР" распространили информацию о том, что представители террористических "Л/ДНР" якобы выступят на заседании Совбеза ООН. Впрочем самом деле речь шла о неформальной встрече.