Кулеба рассказал, как скандал с выборами повлияет на отношения Украины и Венгрии

Несмотря на то Венгрия нагло подтвердила свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины, Киев настроен на конструктив в отношениях с Будапештом.

Хотя будет делать жесткие и четкие шаги, если соседняя страна станет пренебрегать национальными интересами и законодательством нашего государства. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 29 октября, который транслировался онлайн на его официальной странице в Facеbook.

"Каждая страна должна уважать себя. Какими бы хорошими не были бы отношения с любым другим государством мира, но когда оно демонстрирует пренебрежение к твоим законам и национальным интересам, ты должен отвечать. И мы ответили – достаточно жестко", – отметил он.

Он добавил, что отношения между странами никто не прекращал и нужно дать время "утихнуть эмоциям". Также подчеркнул, что Украина будет противодействовать и тем, кто "находится по другую сторону баррикад", просто пытаясь обострить конфликт, касающийся двух стран.

"Мы готовы двигаться дальше, но исключительно с учетом собственных и национальных интересов другой страны. Настроены на конструктив в решении тех проблем, которые есть сейчас. Будем противодействовать тем, кто пытается подорвать отношения между государствами... При этом мы никогда и никому не спустим с рук попытки игнорировать и не уважать наши национальные интересы", – еще раз подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что о запрете на въезд для чиновников Венгрии пока речи не идет. Кроме того, он не снимает с повестки дня вопрос о встрече президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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