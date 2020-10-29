Кулеба рассказал, как скандал с выборами повлияет на отношения Украины и Венгрии
Несмотря на то Венгрия нагло подтвердила свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины, Киев настроен на конструктив в отношениях с Будапештом.
Хотя будет делать жесткие и четкие шаги, если соседняя страна станет пренебрегать национальными интересами и законодательством нашего государства. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 29 октября, который транслировался онлайн на его официальной странице в Facеbook.
"Каждая страна должна уважать себя. Какими бы хорошими не были бы отношения с любым другим государством мира, но когда оно демонстрирует пренебрежение к твоим законам и национальным интересам, ты должен отвечать. И мы ответили – достаточно жестко", – отметил он.
Он добавил, что отношения между странами никто не прекращал и нужно дать время "утихнуть эмоциям". Также подчеркнул, что Украина будет противодействовать и тем, кто "находится по другую сторону баррикад", просто пытаясь обострить конфликт, касающийся двух стран.
"Мы готовы двигаться дальше, но исключительно с учетом собственных и национальных интересов другой страны. Настроены на конструктив в решении тех проблем, которые есть сейчас. Будем противодействовать тем, кто пытается подорвать отношения между государствами... При этом мы никогда и никому не спустим с рук попытки игнорировать и не уважать наши национальные интересы", – еще раз подчеркнул Кулеба.
Министр отметил, что о запрете на въезд для чиновников Венгрии пока речи не идет. Кроме того, он не снимает с повестки дня вопрос о встрече президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию "Общество венгерской культуры Закарпатья".
Пост в поддержку партии написал в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Поэтому Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, которому вручили ноту протеста. Кроме того, страна запретила въезд двум венгерским чиновникам, одним из которых является секретарь канцелярии премьер-министра.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Украины запретить въезд двум венгерским чиновникам из-за вмешательства в местные выборы было "жалким и чушью". Кроме того, он начал шантажировать Украину вопросом НАТО.
В Европейском Союзе отметили, что их позиция относительно сотрудничества с Украиной не изменится через дипломатические споры между Киевом и Будапештом, которые они должны решить самостоятельно.