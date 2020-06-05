Кулеба рассказал, как Козак "исподтишка" ездил на переговоры в Берлин

Политика 14:40, 5.06.2020 Обновлено: 14:41, 5.06.2020

Заместитель администрации президента России Дмитрий Козак, которого называют куратором Кремля по вопросам Донбасса, ездил на переговоры в Берлин тайно, его визит в Германии не считают официальным.

Новыми деталями переговоров поделился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Сніданку з 1+1", сообщает ТСН.

Кулеба рассказал, как Козак "исподтишка" ездил на переговоры в Берлин
Facebook МИД Украины

"Я хочу подчеркнуть, что господин Козак посетил Берлин фактически в русском стиле: втихаря, исподтишка. Не официально, приехал, поговорил с одним человеком, внешнеполитическим советником канцлера Меркель, и уехал. А когда мы были в Берлине, то немецкая сторона подчеркивала фактически на всех встречах, в том числе публично, что это первая иностранная делегация, которую официально принимает Берлин с начала карантина. Этот акцент подчеркивает, что те, кто приезжали до этого, это не были официальные переговоры", – сказал Кулеба.

Глава украинского МИД подчеркнул, что Козак только обсудил инициативы Украины и видение их Россией, никаких решений принято не было.

"Ключевой вопрос, который всех интересует, прежде всего немецких партнеров: а как же сделать так, чтобы Россия конструктивнее реагировала на те инициативы, которые Украина вносит, которые немецкие, французские партнеры вносят, чтобы они тоже шли на встречу, а не только выдвигали ультиматумы. И вот предметом разговора было именно это: какое видение России, где у них есть гибкость, где нет и которые можно наработать компромиссные решения. Но уверяю, что по нашей информации, подтвержденной из разных источников, на встрече господина Козака, которую он имел в Берлине никаких решений принято не было. Это было именно обсуждение, чтобы лучше понять друг друга" – заключил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине считают, что переговорщик от Путина Козак лучше для Украины, чем Сурков. Так считает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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