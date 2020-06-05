Главная Новости
5 июня • обновлено в 15:13
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Кулеба рассказал, как Козак "исподтишка" ездил на переговоры в Берлин

3.2т
Читать материал на украинском

Заместитель администрации президента России Дмитрий Козак, которого называют куратором Кремля по вопросам Донбасса, ездил на переговоры в Берлин тайно, его визит в Германии не считают официальным.

Новыми деталями переговоров поделился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Сніданку з 1+1", сообщает ТСН.

Кулеба рассказал, как Козак "исподтишка" ездил на переговоры в Берлин

Кулеба рассказал, как Козак "исподтишка" ездил на переговоры в Берлин

Facebook МИД Украины

"Я хочу подчеркнуть, что господин Козак посетил Берлин фактически в русском стиле: втихаря, исподтишка. Не официально, приехал, поговорил с одним человеком, внешнеполитическим советником канцлера Меркель, и уехал. А когда мы были в Берлине, то немецкая сторона подчеркивала фактически на всех встречах, в том числе публично, что это первая иностранная делегация, которую официально принимает Берлин с начала карантина. Этот акцент подчеркивает, что те, кто приезжали до этого, это не были официальные переговоры", – сказал Кулеба.

Глава украинского МИД подчеркнул, что Козак только обсудил инициативы Украины и видение их Россией, никаких решений принято не было.

"Ключевой вопрос, который всех интересует, прежде всего немецких партнеров: а как же сделать так, чтобы Россия конструктивнее реагировала на те инициативы, которые Украина вносит, которые немецкие, французские партнеры вносят, чтобы они тоже шли на встречу, а не только выдвигали ультиматумы. И вот предметом разговора было именно это: какое видение России, где у них есть гибкость, где нет и которые можно наработать компромиссные решения. Но уверяю, что по нашей информации, подтвержденной из разных источников, на встрече господина Козака, которую он имел в Берлине никаких решений принято не было. Это было именно обсуждение, чтобы лучше понять друг друга" – заключил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине считают, что переговорщик от Путина Козак лучше для Украины, чем Сурков. Так считает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Мирные переговоры в Минске" на OBOZREVATEL.

Темы
Мирные переговоры в Минске Российско-украинский конфликт
Персоны
Дмитрий Кулеба Дмитрий Козак
Место
Украина
Тег
переговоры по Донбассу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
18
Смешно
0
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 25 963.

    Вылечились: 11 372. Умерли: 762.

  • В мире заболели более 6,6 млн человек, погибли – 390 тысяч.

  • Коронавирус за сутки убил рекордное количество пациентов в Бразилии.

  • Конституционный суд обязали проверить законность карантина в Украине.

  • Билл Гейтс ответил на теории заговора о "чипировании" с помощью вакцины от COVID-19: "это сплетни и антинаучные высказывания".

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги