Кулеба рассказал, что Украине даст новый статус НАТО

Новый статус Украины как члена Программы расширенных возможностей НАТО откроет стране доступ к ценной разведывательной информации. В том числе – о временно оккупированном Крыме.

Об этом заявил в интервью "Крым. Реалии" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, очередной шаг в сторону Альянса в принципе дает государству большой перечень новых возможностей.

"Новый статус предоставит членство Украины в Программе расширенных возможностей НАТО. Как раз один из двух ключевых элементов – это доступ к новым учениям с союзниками и углубленное взаимодействие между разведками стран-членов НАТО. Чем больше разведывательных данных, тем лучше. Тем более объективную картину ты можешь составить для себя. И тем более эффективными могут быть решения, которые ты принимаешь", – объяснил глава МИД.

На вопрос, что это дает Украине в проекции Крыма, как это можно использовать и как повлиять, Кулеба ответил: "Может повлиять так, что мы будем лучше проинформированы о ситуации, которая разворачивается в Крыму".

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