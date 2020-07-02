Кулеба рассказал, что Украине даст новый статус НАТО
Дмитро Кулеба. rozmova.wordpress.com
Новый статус Украины как члена Программы расширенных возможностей НАТО откроет стране доступ к ценной разведывательной информации. В том числе – о временно оккупированном Крыме.
Об этом заявил в интервью "Крым. Реалии" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, очередной шаг в сторону Альянса в принципе дает государству большой перечень новых возможностей.
"Новый статус предоставит членство Украины в Программе расширенных возможностей НАТО. Как раз один из двух ключевых элементов – это доступ к новым учениям с союзниками и углубленное взаимодействие между разведками стран-членов НАТО. Чем больше разведывательных данных, тем лучше. Тем более объективную картину ты можешь составить для себя. И тем более эффективными могут быть решения, которые ты принимаешь", – объяснил глава МИД.
На вопрос, что это дает Украине в проекции Крыма, как это можно использовать и как повлиять, Кулеба ответил: "Может повлиять так, что мы будем лучше проинформированы о ситуации, которая разворачивается в Крыму".
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 июня Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО.
Таким образом наша страна стала одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.
Новый статус позволит Украине получить доступ к программам по взаимодействию, а также более широкий обмен информацией.
Военные эксперты из США заявили, что план действий по членству в НАТО для Украины и Грузии должен быть более решительным, ведь российская агрессия может угрожать безопасности союзников Альянса.
В МИД России также отреагировали на предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Там назвали этот шаг политическим сигналом "партии войны".