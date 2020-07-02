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Кулеба рассказал, что Украине даст новый статус НАТО

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
1,1 т.
Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба. rozmova.wordpress.com

Новый статус Украины как члена Программы расширенных возможностей НАТО откроет стране доступ к ценной разведывательной информации. В том числе – о временно оккупированном Крыме.

Об этом заявил в интервью "Крым. Реалии" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, очередной шаг в сторону Альянса в принципе дает государству большой перечень новых возможностей.

"Новый статус предоставит членство Украины в Программе расширенных возможностей НАТО. Как раз один из двух ключевых элементов – это доступ к новым учениям с союзниками и углубленное взаимодействие между разведками стран-членов НАТО. Чем больше разведывательных данных, тем лучше. Тем более объективную картину ты можешь составить для себя. И тем более эффективными могут быть решения, которые ты принимаешь", – объяснил глава МИД.

На вопрос, что это дает Украине в проекции Крыма, как это можно использовать и как повлиять, Кулеба ответил: "Может повлиять так, что мы будем лучше проинформированы о ситуации, которая разворачивается в Крыму".

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаМинистерство иностранных дел УкраиныНАТОДмитрий Кулеба
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