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11 ноября • обновлено в 23:01
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"Путин выдержит": Кулеба назвал главный недостаток "нормандского формата"

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Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба раскритиковал "нормандский формат", заявив, что он нерезультативный из-за политики России.

Своим мнением дипломат поделился в интервью для программы "Рандеву" журналистки Янины Соколовой (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не вижу в этом реального потенциала. Ничего не поменялось. Россия все такая же. У нас меняются президенты, парламенты, в США, Франции, Германии. А в России не меняется ничего. Поэтому можно играться, перекладывать цифры, карты, но все равно пока Россия остается такой результата не будет", – отметил он.

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Кулеба назвал главный недостаток "нормандского формата"

Кулеба назвал главный недостаток "нормандского формата"

Скриншот из видео

Кулеба также заявил, что расширение за счет США не спасет "нормандский формат". "Если Путин выдерживает 3+1, его не напугает и 4, и 5", – добавил вице-премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кулеба заявил, что Украина обязательно станет членом НАТО и Европейского Союза, однако для вступления туда нужно подходящее время.

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Персоны
Дмитрий Кулеба Янина Соколова Владимир Путин
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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